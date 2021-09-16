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自購+捐贈　台灣疫苗總量將達8217萬劑、已到貨超過1500萬劑

▲▼台北市花博疫苗接種站,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國內疫情趨緩，政府積極推動疫苗施打力拼覆蓋率。根據衛福部統計，連同簽約自購、民間與友邦捐贈，國內總疫苗量可達8217萬劑疫苗，目前到貨超過1500萬劑。院長蘇貞昌說，加上後天要抵台的莫德納與AZ疫苗，累積有1730萬劑的疫苗到貨，已遠超過當時在立院報告時的承諾。

行政院16日召開例行院會。臨時動議時，衛福部長陳時中報告疫苗到貨狀況。陳提到，目前已完成簽約採購的新冠肺炎疫苗約有6081萬劑，民間企業團體捐贈1500萬劑，友邦捐贈的636萬劑，加總達8217萬劑疫苗，目前到貨超過1500萬劑。

這2天也會有疫苗到貨，明天將有自行採購的108萬莫德納疫苗、AZ疫苗64萬劑，啟程運抵台灣，若把這2天的疫苗都算入，到貨量可超過1700萬劑。莫德納再完成封緘檢驗後，會立即配送地方政府安排長者進行接種。

至於BNT疫苗校園接踵計畫，教育部長潘文忠說，預計9月22日起開始實施，提供高中職、五專與國中生等對象接種，由教育及衛生單位共合作安排接種作業，提醒留意學生狀況。經統計19縣市回收意願調查，有高達93.83％，有意願施打疫苗。

聽取完報告後，蘇貞昌表示，許多國家都疫情再起、確診人數暴增、鎖國封城停止上課，台灣在全體國人同胞配合防疫指引，中央與地方合作下，能在去年度過非常平安的一年，創造第一次的防疫奇蹟。

今年5月雖然變種病毒入侵，曾一度單日確診7百多人，但短短3個月內，大家團結努力，迅速控制疫情，雖然歷經幾波Delta病毒，如枋山確診病例、機師案、幼兒園案等，如今都能控制疫情、確診個位數甚至清零，都是大家配合的結果。

「因為如此，我們也從各方面努力採購疫苗，呼籲國人同胞，可以施打疫苗就出來施打，讓疫苗覆蓋率提高。」蘇貞昌表示，一方面要感謝指揮中心超前部署及早購買，包括自購、民間捐贈、友邦贈送，疫苗總數已經有8217萬劑，感謝駐外同仁的努力，也感謝民間企業的幫忙，讓疫苗可以陸續進來。

蘇貞昌指出，在立法院報告曾說過，預計8月底可以進來1千萬劑，現在包括最新要進來的108萬劑莫德納、64萬劑AZ，累積有1730萬劑的疫苗到貨，遠超過當時對立院的報告。

關於BNT在校園施打的情形，蘇貞昌說，可見家長同學也都對施打疫苗有信心，也知道打疫苗的重要性，希望大家一起從因應不斷肆虐的變種病毒，大家有信心團結，就能把病毒壓制。

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