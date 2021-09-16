　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃勤女染Delta「Ct值僅14」　周百謙憂連假將到：事情恐大條

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市15日新增一名Delta本土案例（案16213），為桃勤公司的20多歲女員工，Ct值僅14代表病毒量很高。由於中秋4天連假即將到來，對此，北醫附醫胸腔內科主任周百謙擔憂，事情恐「大條」，首要關鍵應要釐清桃機是否有傳播鏈，並趕快採檢第一圈接觸者，根據疫情規模，才能決定連假期間是否要限制相關活動。

指揮中心指出，案16213曾打過一劑疫苗，9/12出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9/14工作需求篩檢，於9/15確診，經快速定序確認感染Delta，感染源待查，匡列家庭、工作接觸者45人居家隔離。

桃園市政府表示，除了匡列個案45名相關接觸者，另外，針對桃勤公司339位員工、華膳以及機務人員49人共388人，進行擴大採檢，有結果會再跟大家報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼案16213桃園足跡。（圖／桃園市府提供）

▲▼ 桃園0915疫情。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦說，個案足跡除了有全聯、家樂福超市，針對個案活動史經第一輪疫調，大部分活動足跡在台北市、新北市，目前已通知兩縣市的衛生局，進行後續複查疫調。

台北市副市長黃珊珊表示，調閱實聯制資訊，確定個案發病前3天曾到新光三越A11的地下室，前往一蘭拉麵用餐，市府為此發送50封細胞簡訊，安排28人進行採檢。

對於該個案，《中時新聞網》報導，周百謙擔憂地說，事情恐「大條」，要趕快採檢第一圈接觸者。他以南京祿口機場7月爆發的Delta變種病毒疫情為例指出，機場是高風險場域，首要關鍵應要釐清桃機是否有傳播鏈。

由於中秋連假將至，周百謙表示，必須了解該案染疫規模，得和時間賽跑，才能決定連假期間，是否要限制相關活動。他也提到，機場人員打疫苗比「第二類」人員還重要，應釐清還有多少人未接種。

▼中秋4天連假將登場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微解封後第一個周末，下班時間台北街頭開始湧現車潮，台北車站及忠孝橋周邊都出現大量車潮。（圖／記者湯興漢攝）

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
60萬莫德納鐵粉「等嘸疫苗」！指揮中心籲明天前加選BNT
小鬼爸喪子1年掉6公斤罕吐22字心聲！忍痛完成他遺願
被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了！遭判1年6月
日27歲國小女教師借高利貸　還不出錢兼差「1周賣淫3次」
梁家輝拍戲「夜夜激情纏綿」未成年少女　影帝嘆年齡差距：辛苦又

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

桃勤女染Delta「Ct值僅14」　醫憂連假將到：事情恐大條

今水氣最多！連3天大雨熱區曝　連假恐有「電母」颱風生成

「莫德納買那麼多不用混打高端」　林氏璧曝1關鍵問題

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「疾病因素」離世！「坐在沙發走的」　經紀人慟發聲…妻哭喊「爸爸，我們回家」

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

桃勤女染Delta「Ct值僅14」　醫憂連假將到：事情恐大條

今水氣最多！連3天大雨熱區曝　連假恐有「電母」颱風生成

「莫德納買那麼多不用混打高端」　林氏璧曝1關鍵問題

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

德翔海運規劃明年七月股票港股上市　繼加拿大航線後將開出美西線

四川6.0強震2死　滿街房屋被震碎驚悚影片曝！民眾被壓在瓦礫下

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！　羞爆：平常都藏住了

大谷翔平獲選《時代》百大人物　讚哈波、薛茲爾的合體

歐力士傳出壞消息　王牌投手開刀本季提前報銷

獅猿正面交鋒　防禦率王布雷克對決側投黃子鵬　

帛琉承諾「10月底前台灣人免費打BNT」 業者開賣帛琉泡泡新航次

竹科工程師跟房東要嫁誰？鄉民一面倒選他　關鍵因素曝

神級客點雞排拆3張單　內行人揭原因「雙贏秘密傳說」

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

陸大媽「把電梯當垃圾車」直接丟　狠甩5包塑膠袋...丟完閃人回家！

生活熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

Windows出現零時差漏洞　NCC提醒快更新

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

更多熱門

相關新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

台灣約有300萬人仍在苦等第二劑莫德納疫苗，而台大醫院將進行高端與莫德納混打的研究計畫，最快10月結果就能出爐。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，這在學理上是有可能成功的，但問題是高端疫苗數量也沒有多少，「我們買了那麼多莫德納，假如它都可以如期來的話，我們其實不太需要用高端（混打）。」

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

桃園Delta確診者去過一蘭　緊急採檢28人

桃園Delta確診者去過一蘭　緊急採檢28人

快訊／新北幼兒園再爆1確診　家人PCR結果火速出爐

快訊／新北幼兒園再爆1確診　家人PCR結果火速出爐

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫周百謙Delta

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面