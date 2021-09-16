桃勤女染Delta「Ct值僅14」　醫憂連假將到：事情恐大條

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市15日新增一名Delta本土案例（案16213），為桃勤公司的20多歲女員工，Ct值僅14代表病毒量很高。由於中秋4天連假即將到來，對此，北醫附醫胸腔內科主任周百謙擔憂，事情恐「大條」，首要關鍵應要釐清桃機是否有傳播鏈，並趕快採檢第一圈接觸者，根據疫情規模，才能決定連假期間是否要限制相關活動。

指揮中心指出，案16213曾打過一劑疫苗，9/12出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9/14工作需求篩檢，於9/15確診，經快速定序確認感染Delta，感染源待查，匡列家庭、工作接觸者45人居家隔離。

桃園市政府表示，除了匡列個案45名相關接觸者，另外，針對桃勤公司339位員工、華膳以及機務人員49人共388人，進行擴大採檢，有結果會再跟大家報告。

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▼案16213桃園足跡。（圖／桃園市府提供）

桃園市長鄭文燦說，個案足跡除了有全聯、家樂福超市，針對個案活動史經第一輪疫調，大部分活動足跡在台北市、新北市，目前已通知兩縣市的衛生局，進行後續複查疫調。

台北市副市長黃珊珊表示，調閱實聯制資訊，確定個案發病前3天曾到新光三越A11的地下室，前往一蘭拉麵用餐，市府為此發送50封細胞簡訊，安排28人進行採檢。

對於該個案，《中時新聞網》報導，周百謙擔憂地說，事情恐「大條」，要趕快採檢第一圈接觸者。他以南京祿口機場7月爆發的Delta變種病毒疫情為例指出，機場是高風險場域，首要關鍵應要釐清桃機是否有傳播鏈。

由於中秋連假將至，周百謙表示，必須了解該案染疫規模，得和時間賽跑，才能決定連假期間，是否要限制相關活動。他也提到，機場人員打疫苗比「第二類」人員還重要，應釐清還有多少人未接種。

▼中秋4天連假將登場。（圖／記者湯興漢攝）