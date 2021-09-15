海上不平靜！下周可能又有颱風　「周末將明顯發展」預測路徑出爐

▲各地天氣炎熱有午後雷雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣晴朗炎熱，需留意午後雷陣雨。中央氣象局表示，今日北部、東北部與各地山區午後降雨較為明顯，中秋連假四天天氣穩定，周六午後雷雨範圍較廣，周日起降雨範圍縮小。氣象專家賴忠瑋表示，目前菲律賓東方有擾動雲系正在持續發展，有機會發展成為熱帶性低氣壓或是颱風，將逐漸往西移動。

氣象局預報員朱美霖表示，今日受到西南風影響，加上盆地地形，清晨到上午中南部沿海、南投接近山區平地、大台北盆地等降雨較為明顯，彰化時雨量累積達50毫米，南投、台北、基隆也有30毫米。

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輕度颱風璨樹已經移動到東海，今明兩日導引氣流不明顯，將會持續在東海滯留打轉，台灣附近風場則仍為西南風，上午天氣炎熱，各地高溫約31到33度，局部地區有34到36度高溫，午後北部、東北部、各地山區要留意明顯午後雷雨及劇烈天氣，入夜後西半部沿海降雨機率也稍微提高，中南部注意斷續降雨。

▲赤道附近海上正有擾動雲系發展中。（圖／氣象局）



周五、六起颱風璨樹將併入北方天氣系統，各地上午天氣多雲到晴，午後雷雨的範圍較廣，包括西半部、東北部平地、各地山區將有明顯雷陣雨。周日到下周二太平洋高壓勢力增強，高溫再增1到2度，風場改吹東風，水氣減少，午後雷雨範圍縮小至各地山區。

而目前接近赤道附近海面上有對流雲系發展，南邊的低壓帶在未來一周將逐漸往西，可能為台灣帶來水氣，使東南部降雨機率提高。至於是否發展颱風，則還需要持續觀察。

氣象專家賴忠瑋在臉書專頁天氣風險貼文中指出，目前菲律賓東方有擾動雲系正在持續發展，未來有機會發展成為熱帶性低氣壓或是颱風，不過直接影響台灣的機率不高。

預計擾動雲系在明天會逐漸往西邊移動影響呂宋島及其南邊的的島群，周末到達南海後將有較明顯的發展趨勢，並持續往西邊移動，下周一、二左右從越南中部登陸中南半島。