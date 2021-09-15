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有寵物店、理髮院「娛樂餐飲比重40%」　skmpark OUTLET全家能玩整天

▲新光三越outlet skmpark。（圖／新光三越提供）

▲新光三越outlet skmpark預計明年初開幕。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情期間，新光三越積極佈局，今年初首度宣布將經營Outlet賣場，重新打造高雄草衙道，並預計在明年1月底開幕，目前正舉行Bye Bye Sale出清特賣，預計10月中左右開始改裝，日前skmpark副董吳昕昌也透露其最新進度，表示「招商狀況還不錯」。

▲新光三越outlet skmpark。（圖／新光三越提供）

新光三越在今年4月公開旗下首間Outlet計畫「skmpark」，大小約2.6萬坪，約有3座台北101的面積，規劃220間店舖，除了原本的樂園設施、鈴鹿卡丁車賽道、健身工廠、保齡球場、棒球打擊場與兒童室內遊樂場，還有30間品牌的美食街，另有20間戶外座位區的餐廳與咖啡廳，娛樂加上餐飲的佔比高達40%，是國內Outlet少見的高比重。

▲新光三越outlet skmpark。（圖／新光三越提供）

而希望高雄在地民眾能在此一站購足之外，也能盡情進行休閒，包括寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與護膚中心等生活服務也會有，讓一家大小都有事做，一待就是一整天。吳昕昌表示，該Outlet是納入Lifestyle進行規劃，不要讓消費者覺得只是來買便宜的東西，而是個能放鬆、好玩的休閒場域。

▲新光三越outlet skmpark。（圖／新光三越提供）

而針對進駐品牌方面，吳昕昌也強調會有精品與時髦元素，對於現在的招商進度，也表示：「就我所知我覺得還不錯。」新光三越副董吳昕陽受訪時表示，疫情一定對近期的開店計畫有影響，但我們同仁會盡量達到開幕的時間目標。

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