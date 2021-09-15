不想上班！23歲男竟「騙老闆確診」害25人隔離　悽慘下場曝光

▲澳洲一名23歲男子不想上班，竟謊稱自己確診新冠肺炎。示意圖，非當事人。（圖／達志／美聯社）

圖、文／周刊王

澳洲一名23歲男子謊稱自己確診新冠肺炎，只因為想要翹班，結果老闆收到她的簡訊後，立刻關閉工地，導致25名工人隔離，周邊商家也緊急停業，如今他因涉嫌傳達假消息置他人於危險之中被起訴，若罪名成立最重將面臨5年刑期。

綜合澳洲當地媒體報導，23歲男子皮特曼謬爾（Jamie Pitman-Muir）8月2日因不想上班，竟傳簡訊給老闆表示自己新冠檢測結果呈現陽性，想請假不到班；老闆收到簡訊後深信不疑，趕緊關閉位在新南威爾斯州第二大城紐卡素（Newcastle）的建築工地，裡面的25名工人也因此被隔離；此外，工地周邊的商家也因為恐慌暫停營業，並要求員工前往接受檢測並隔離。

事後，皮特曼謬爾試圖再發簡訊告訴老闆自己的檢測結果為陰性，但一切都已來不及，新南威爾斯州衛生官員指出根本就沒有皮特曼謬爾的篩檢記錄，並報警處理。

警方隨後展開調查，皮特曼謬爾也主動自首，但仍因傳達假消息置他人於危險之中被起訴，他於本月14日出庭，沒有回答任何問題也沒有認罪，僅要求給予更多時間及法律援助，若是罪名成立，他將面臨最重5年刑期。

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