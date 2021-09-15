台中郵局募1692盒愛心月餅　身障孩童獨居老人全照顧

▲台中郵局募得1692盒愛心月餅，身障孩童和獨居老人全都照顧到。（圖／華山基金會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區社口郵局外勤員吳享津藉著投遞途中，多年來推廣協助弱勢團體理念深獲社會肯定，今年光是社口郵局就募得760盒月餅，全市有1692盒，捐助者透過郵局向喜憨兒基金會等單位訂購後，再捐給華山基金會等獨居老人，權充愛心平台，做二次公益，讓社會充滿中秋團圓的溫馨正能量。

任職社口郵局的吳享津多年來持續幫助庇護工場募集愛心月餅，雖然受到疫情衝擊，各行各業都在開源節流，但民眾對於做公益的善行卻沒有因此打折，在他的號召之下，今年社口地區就比去年多募到150盒，相當難能可貴，全市117個郵局，也共同募集1692盒愛心月餅，上午由台中郵局局長陳湘慈及神岡區7所受贈學校校長聯合主持捐贈儀式。

民眾在郵局櫃台訂購愛心月餅，不但可以幫助喜憨兒基金會、台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊，以及瑪利亞基金會庇護工場製作，增加收入，所募到的月餅再轉送給神岡、豐原地區各國中小弱勢學童、家扶基金會北台中及南台中家扶中心的服務對象、華山基金會獨居長者、以及台中市禾楓慈善老人關懷協會食物銀行，讓愛心匯成海洋，帶動各界更多重視弱勢團體，讓受贈者可以感受到社會溫暖，共同度過圓圓滿滿的中秋佳節。

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