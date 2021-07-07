去年辦婚禮今年遇房屋倒塌！潭子苦命鴛鴦死裡逃生近況曝光

▲7旬夫妻蔡富進、謝阿葉去年在矽品和華山協助下舉辦溫馨婚禮。（圖／華山基金會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區潭子街一棟磚造2樓建物6日清晨意外倒塌，住在建物後方的一對7旬老夫妻蔡富進、謝阿葉一度受困，2人後來雖然驚險爬出土石堆平安脫困，但做生意用的包粽子工具和攤車全毀，蔡阿公原本過著沒有身份證的日子，還要照顧罹癌的謝阿嬤，夫妻倆扶持30多年，不離不棄，好不容易去年舉辦溫馨婚禮，不料又今年碰上屋毀，境況令人同情。

住在潭子區71歲低收的蔡富進，苗栗頭份人，年輕時曾逃兵，一直過著沒有身份證、沒有健保卡的日子，20多歲時在潭子遇到謝阿葉，2人互相照顧，在潭水亭賣肉粽、麥芽糖，15年前，謝阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又發現淋巴癌第三期，蔡阿公不離不棄照顧，現在每3天換一次的廔管及3個月回診，都需要蔡阿公協助。

蔡富進轉述榮總醫生的說法，「當年開淋巴癌的4名患者中，只剩她一人」，蔡阿公知道，謝阿嬤為了他，忍受身體的病痛，堅強活下去，原本好強的個性被謝阿嬤融化了，蔡阿公去年鼓起勇氣，在華山基金會潭子天使站協助下，不但8月重新取得身份證，也拿到人生第一張健保卡，讓蔡阿公可以全心照顧謝阿嬤一輩子。

不僅如此，去年11月在地企業矽品精密公司還和華山基金會幫老夫妻辦一場隆重婚禮，矽品員工化身新娘秘書、汽球達人、攝影師、餐廳服務生、婚禮接待，現場佈置更是由大、小志工一起完成，大家一起陪2人走紅地毯，蔡阿公拿出得來不易的「身份證、健保卡」宣誓，並獻唱江蕙的「家後」，場面溫馨感人。

▲7旬夫妻蔡富進、謝阿葉遇上房屋倒塌，2人死裡逃生境況令人同情。（圖／民眾提供）

華山基金會B區站長梁偉宇說，矽品長期關懷這對老夫妻，每年端午節都認購不少肉粽轉贈給華山，再由華山送給獨居老人，善盡企業社會責任的精神，令人感動。

華山潭子站長林惠萱表示，夫妻倆已被社會局暫時安排住進商務旅館，她希望老人家趁機好好休息，矽品也在第一時間致贈2萬元以及募集攤車，房東也已經開始修繕，讓2人能安心回來，繼續賣肉粽。