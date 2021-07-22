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送物資關懷獨老助防颱　華山基金會盼喚起民眾捐助意願

▲華山社福送愛讀老。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲華山社福送愛獨老。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情發布為三級警戒後，影響社福單位和弱勢長輩甚鉅，許多長輩人際關係被切斷，生活和心理困頓不安，華山基金會配合防疫措施兼顧弱勢長輩照顧，維持長輩生活必需，也給予心理和生理上的支持，關心疫苗接種狀況等，並加強電話問安關懷，與長輩一起挺過疫情風暴，也期盼疫情後恢復日常，繼續提供到宅關懷長輩身體及生活照顧，呼籲社會各界不忘支持老人服務，利用多元捐款管道，送愛長輩不受限。

▲華山社福送愛讀老。（圖／記者翁伊森翻攝）

在颱風來臨之際，送物資上山給獨居山區的94歲陳姓阿嬤，另位嘉義92歲嬤陳阿嬤，疫情期間華山基金會也透過電話關心日常，得知阿嬤因重聽錯過了第一輪疫苗施打時間而煩惱著，趕緊協助聯繫排入第二輪施打，耐心提醒施打前後注意事項，並做好防疫措施接送阿嬤前往施打，施打後阿嬤身體狀況很穩定，長輩表情感覺到很安心及高興。


許多行業受到嚴重衝擊，也間接影響社福捐款，華山基金會嘉義縣市統計6月份郵政劃撥捐款筆數砍半、捐款下滑較去年減少4成，令人擔憂弱勢長輩服務將受影響。呼籲民眾愛心捐款可利用安全簡單的多元捐款方式，如官網線上捐款、ATM銀行轉帳，以及多元支付如LINE Pay和街口支付等，毋須擔心接觸風險，隨時隨地行善不受限。


華山基金會在地服務二十多年，於台澎金馬成立近400個愛心天使站，免費提供三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，堅守崗位，守護約3萬名長輩平安度過疫情，邀請各界支持2021愛老人中秋亮起來「送愛到家～因為有您」每月1,250元、一年15,000元，點亮長輩的幸福，讓社會沒有黑暗的角落。愛心專線：（05）283-1003 楊先生，郵政劃撥帳號：31545786，戶名:華山基金會（備註:110中秋），歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。

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