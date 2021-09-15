中秋連假湧報復性車潮！　四大公路段易壅塞、蘇花改恐塞13小時

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中秋連假省道地雷路段出爐！　蘇花改恐塞13小時

▲全國三級警戒滿月，台北市區車流量較往常大。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部公路總局提醒，連假第一天省道主要幹道也會湧現車潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

中秋連續假期將於9月18日開始為期4天，交通部公路總局表示，受到國內疫情趨緩影響，國內各大風景區於7月底將至二級警戒後便開始湧現出遊車潮，預計今年中秋連假期間包括南投日月潭及清境、花東地區、南部墾丁等都會出現出遊人潮。公總預估，連假第一天蘇花改蘇澳至花蓮路段壅塞時段恐長達13小時，南迴、台1線、台61等路段預計也會壅塞4至6小時。

公路總局預估，本週五（9月17日）下午開始至週六（9月18日）連續假期第1天，省道主要幹道將湧現返鄉及出遊中長途車潮，預估壅塞的路段及時段分別為：

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1.蘇花改蘇澳往花蓮的路段，自2時至15時

2.南迴公路往台東路段，自9時到13時

3.台1線及台26線自水底寮往墾丁南下路段自11時到15時

4.西部地區台61線鳳鼻香山及竹南路段南下路段，8時到14時

建議民眾可避開上述時間和路段。

公路總局也表示，連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段、台74線大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道等，預估連續假期第1至3天上午時段皆會有車多壅塞情形。

另外隨疫情管制降級，重要觀光風景地區鄰近路段（台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等）預估連續假期第2至3日有車多甚至壅塞情形發生。

至於部分施工路段，例如台64線銜接台61線匝道工程，封閉八里至台北港主線車道，預計在五股到八里西行車流會有壅塞回堵的狀況，建議民眾改道行駛；以上道路狀況公路總局會發布即時資訊，提供用路人及早調整行程。

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