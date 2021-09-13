　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

384居民再困孤島！明霸克露橋便道又毀關鍵曝　最快9／20搶通

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區明霸克露橋好不容易搶通出一條便道，但12日遇3波土石流，開通19天又遭沖毀。公路總局甲仙段指出，由於高屏山區將有持續降雨，目前規劃14日開始進場，依之前經驗，最快20日搶通。據了解，目前受困山區居民約有384人，人員皆平安、也早已備好糧食，特殊病患、臨產婦則在璨樹颱風來襲前先行撤離。

▲▼明霸克露橋便道遭沖毀，公路總局甲仙工務段持續搶通。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

明霸克露橋便道才搶通19天又遭沖毀，截至上午11點30分統計，目前桃源區三里受困居民人數共384人，其中，復興里149人、拉芙蘭里100人、梅山里135人，山上居民皆平安，在璨樹颱風來襲之前，也早已備糧3周因應，特殊病患、臨產婦先前則已先行撤離下山。

不過，外界質疑便道是否為「豆腐渣工程」，公路總局甲仙工務段駁斥，短期內為讓民眾緊急通行，唯一能做的就只是緊急在軟弱的土石沖積扇上方就地取材，以土石推平堆砌鋪築出一條臨時通行的河床便道，尚無施做任何橋梁或道路工程，所以並無所謂「豆腐渣工程」的問題存在。

▲▼明霸克露橋便道遭沖毀，公路總局甲仙工務段持續搶通。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋便道遭沖毀，公路總局甲仙工務段持續搶通。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋便道遭沖毀，公路總局甲仙工務段持續搶通。（圖／公路總局提供）

事實上，公路總局經過一個月觀察該環境特性，玉穗溪土石流的無預警下沖與降雨量尚無明顯直接的關聯性。這次璨樹颱風雖然只為當地帶來些許雨量，仍發生大量土石流，公路總局表示，這是預期中會發生的災害，只是規模大小之別而已，所幸災前已採預警性封路，因此並無任何人員的傷亡。

由於颱風過後預報高屏山區將有持續降雨，公路總局預計於14日開始進場搶通，力拼20日搶通，依之前搶通經驗，時間為雨停後5日。

▲▼明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲玉穗溪上游土石流下衝。（圖／記者許宥孺翻攝）

公路總局進一步解釋，0807水災事件，玉穗溪上游共降下了2200毫米的超大豪雨，是繼莫拉克風災之後，單一最大的降雨量事件。那次災害造成玉穗溪上游山坡地約有1100萬立方的崩積土，已達飽和含水量的崩積土形成土石流，順著玉穗溪水陡峭的山勢而下，0807水災事件估約有200萬立方已沖洩而下，形成長約1.1公里的沖積扇，玉穗溪口河床也因此淤高了約25公尺以上。

公路總局人員全力搶修，但僅能從現有的軟弱沖積扇中，推平鋪築出一條河床便道供民眾民生需求緊急通行，好讓復興以上三里民眾能夠孤島脫困。然而，在搶通17天期間，曾有10天發生土石流，多次將已完成的路段再沖毀，施工單位跟時間賽跑，只能不斷地搏命冒險搶修，採隨沖毀隨修補方式處理。

▲▼公路總局明霸克露橋。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋便道又遭沖毀。（圖／資料照／公路總局提供）

不過，公路總局也提醒，玉穗溪上游據估算尚有至少800萬立方以上的崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，也許可能要花上數十年的時間，要如何在此玉穗溪口如此龐大的沖積扇上且仍會不斷持續受土石流攻擊致災的環境上，建構出一條相對安全穩定的中期通道，是件極為高度艱困的挑戰，目前施工單位與相關的顧問公司仍積極研議中，以尋求對環境最適切的韌性工程。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／土城國一資優生自家頂樓墜樓　搶救5hrs不治
麥當勞確診女店員匡列30人　北市：她生活單純
直擊／李炳輝菜市場賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」
快訊／雨區範圍升級！　8縣市大雨特報
快訊／新竹大走山坍方道路中斷！　河流成堰塞湖
知名情色平台被抄了！　老司機哀號
2年輕韓男打BNT疫苗亡！　「急性心肌梗塞」猝死
1周收治7心肌梗塞患者　醫院：很不尋常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑不想上學！土城國一資優生自家頂樓墜樓　搶救5hrs不治

欠30萬車貸還不起　他偷500公斤香蕉變現下場更慘

機車一路蛇行　女警：給過你機會了...他掰「恐慌症」一吹就穿幫

快訊／尖石竹60線土石大面積坍方成堰塞湖！公所憂潰壩急撤住戶

工黨主席鄭昭明父子涉共諜案收現金、名錶　遭判刑並獲緩刑定讞

快訊／漢光演習第一天「遇共機擾台」！急出動幻象2000攔截

好姐妹陪住飯店！噁男偷拍洗澡　下秒傳送又收回…她快手截圖崩潰

「夜色」斷訊老司機哀號了！女主播嬌送濕背秀　海削斗內10億

放火到F奶青青家被逼下跪拍裸照　前男友出庭認錯：我是想打他

跑步跑進房！OL交纏人夫喊：流汗洗澡…「內衣褲高掛」氣壞正宮

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

快訊／疑不想上學！土城國一資優生自家頂樓墜樓　搶救5hrs不治

欠30萬車貸還不起　他偷500公斤香蕉變現下場更慘

機車一路蛇行　女警：給過你機會了...他掰「恐慌症」一吹就穿幫

快訊／尖石竹60線土石大面積坍方成堰塞湖！公所憂潰壩急撤住戶

工黨主席鄭昭明父子涉共諜案收現金、名錶　遭判刑並獲緩刑定讞

快訊／漢光演習第一天「遇共機擾台」！急出動幻象2000攔截

好姐妹陪住飯店！噁男偷拍洗澡　下秒傳送又收回…她快手截圖崩潰

「夜色」斷訊老司機哀號了！女主播嬌送濕背秀　海削斗內10億

放火到F奶青青家被逼下跪拍裸照　前男友出庭認錯：我是想打他

跑步跑進房！OL交纏人夫喊：流汗洗澡…「內衣褲高掛」氣壞正宮

朱立倫早退中常會　鄭照新600字聲明：請辭文傳會副主委

李克聰／一年死亡人數近3000　減少交通事故傷亡　需靠道路分級分流

包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

從大嬸回歸魔鬼身材！觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

《料理之王2》總冠軍預選大會 呼聲最高的是這位

紅油皮蛋一吃就上癮！永和超人氣排隊麵店　獨門香辣醬料超涮嘴

《料理之王2》指定料理！虱目魚一條龍生產線曝光

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

社會熱門新聞

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

女教練當小三吸到體力虛脫！人夫爽喊：想在奶上翻滾

無良保母照片曝　踩破男童內臟致死

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

即／強押澎恰恰討債　大亨幫主判決出爐

女主播嬌送濕背秀　海削斗內10億

漢光37號演習前一天　海陸士兵墜樓亡

西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵

偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師下場曝

更多熱門

相關新聞

因應颱風　公路總局預警性封閉4山區道路

因應颱風　公路總局預警性封閉4山區道路

強颱目前已對台灣東部地區帶來強風豪雨，公路總局因應颱風帶來充沛水器對部分地區造成強風豪大雨狀況，發布預警警戒作為，公路總局為維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，該局公布截至12日17時，實施預警性封路路段共計4處。

台20線「勤和至復興、梅蘭路段」封閉

台20線「勤和至復興、梅蘭路段」封閉

即／明霸克露便道恐沖毀　13：30預警封閉

即／明霸克露便道恐沖毀　13：30預警封閉

13億紓困國道客運吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

13億紓困國道客運吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

明霸克露橋斷愛心物資湧入　謝宜真夫感動落淚

明霸克露橋斷愛心物資湧入　謝宜真夫感動落淚

關鍵字：

明霸克露橋希望之橋公路總局明霸克露橋便道

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

女歌手搭7人座「外傭塞後車廂」

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

獅新秀助總好喜歡　餅總：拿坤宇來換

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面