384居民再困孤島！明霸克露橋便道又毀關鍵曝　最快9／20搶通

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區明霸克露橋好不容易搶通出一條便道，但12日遇3波土石流，開通19天又遭沖毀。公路總局甲仙段指出，由於高屏山區將有持續降雨，目前規劃14日開始進場，依之前經驗，最快20日搶通。據了解，目前受困山區居民約有384人，人員皆平安、也早已備好糧食，特殊病患、臨產婦則在璨樹颱風來襲前先行撤離。

▲明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

明霸克露橋便道才搶通19天又遭沖毀，截至上午11點30分統計，目前桃源區三里受困居民人數共384人，其中，復興里149人、拉芙蘭里100人、梅山里135人，山上居民皆平安，在璨樹颱風來襲之前，也早已備糧3周因應，特殊病患、臨產婦先前則已先行撤離下山。

不過，外界質疑便道是否為「豆腐渣工程」，公路總局甲仙工務段駁斥，短期內為讓民眾緊急通行，唯一能做的就只是緊急在軟弱的土石沖積扇上方就地取材，以土石推平堆砌鋪築出一條臨時通行的河床便道，尚無施做任何橋梁或道路工程，所以並無所謂「豆腐渣工程」的問題存在。

▲▼明霸克露橋便道遭沖毀，公路總局甲仙工務段持續搶通。（圖／公路總局提供）

事實上，公路總局經過一個月觀察該環境特性，玉穗溪土石流的無預警下沖與降雨量尚無明顯直接的關聯性。這次璨樹颱風雖然只為當地帶來些許雨量，仍發生大量土石流，公路總局表示，這是預期中會發生的災害，只是規模大小之別而已，所幸災前已採預警性封路，因此並無任何人員的傷亡。

由於颱風過後預報高屏山區將有持續降雨，公路總局預計於14日開始進場搶通，力拼20日搶通，依之前搶通經驗，時間為雨停後5日。

▲玉穗溪上游土石流下衝。（圖／記者許宥孺翻攝）

公路總局進一步解釋，0807水災事件，玉穗溪上游共降下了2200毫米的超大豪雨，是繼莫拉克風災之後，單一最大的降雨量事件。那次災害造成玉穗溪上游山坡地約有1100萬立方的崩積土，已達飽和含水量的崩積土形成土石流，順著玉穗溪水陡峭的山勢而下，0807水災事件估約有200萬立方已沖洩而下，形成長約1.1公里的沖積扇，玉穗溪口河床也因此淤高了約25公尺以上。

公路總局人員全力搶修，但僅能從現有的軟弱沖積扇中，推平鋪築出一條河床便道供民眾民生需求緊急通行，好讓復興以上三里民眾能夠孤島脫困。然而，在搶通17天期間，曾有10天發生土石流，多次將已完成的路段再沖毀，施工單位跟時間賽跑，只能不斷地搏命冒險搶修，採隨沖毀隨修補方式處理。

▲明霸克露橋便道又遭沖毀。（圖／資料照／公路總局提供）

不過，公路總局也提醒，玉穗溪上游據估算尚有至少800萬立方以上的崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，也許可能要花上數十年的時間，要如何在此玉穗溪口如此龐大的沖積扇上且仍會不斷持續受土石流攻擊致災的環境上，建構出一條相對安全穩定的中期通道，是件極為高度艱困的挑戰，目前施工單位與相關的顧問公司仍積極研議中，以尋求對環境最適切的韌性工程。