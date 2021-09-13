中秋連假免塞車！公總推幸福公路APP　一鍵秒懂路況資訊

▲公路總局優化幸福公路APP，民眾可一鍵撥打查詢路況。示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

中秋佳節在即，適逢警戒降級後第一個連續假期，交通部公路總局預估屆時將湧現出遊車潮，公路總局推出「幸福公路APP」結合用路人服務中心，民眾可透過APP服務專線單鍵撥號功能，即可查詢所有用路問題，也可即時掌握道路資訊。

交通部公路總局今（9/13）表示，今年中秋連假預估將湧現出遊、返鄉過節車潮，公總也將用路人服務中心結合幸福公路APP提供民眾24小時客服，用路人可透過APP的「服務專線」單鍵撥號功能，洽詢所有用路問題，民眾也可於APP自行設定所需交通資訊，在單一頁面就能經由影像與語音提供即時道路訊息。

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公路總局指出，幸福公路APP提供單鍵撥號進線用路人服務中心功能，於APP首頁提供免付費服務專線：0800-231-035，全天候接受來電。若民眾有公路總局轄管監理、運輸、施工、交通等業務需詢問，也可透過App撥號連線話務中心，話務中心將即時回覆問題或轉請業管單位處理。

公路總局也說，App有提供使用者所在位置附近的各種路況資訊，包含攝影機、路況、施工、道路績效、生活、景點、防災、替代道路等。App可依手機規格透過「Google Play」或「APP Store」下載，搜尋「幸福公路」即可安裝使用。