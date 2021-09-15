▲高公局預估，連假期間國1彰化至員林路段屆時容易壅塞，民眾可改走台61線替代。示意圖。（圖／翻攝自高速公路1968）

記者許維寧／台北報導

中秋連續假期為9月18日至9月21日，交通部高速公路局預估，由於疫情趨緩，預估連假首日交通量上看125百萬車公里，連假期間國1彰化至員林路段屆時容易壅塞，建議民眾可改走台61線替代。

高公局今天表示，國道1號中部彰化至員林路段連假尖峰時段易有交通壅塞情形，高速公路局原本透過開放路肩方式紓緩壅塞狀況；為進一步改善，正辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，以交通工程改善方式，提供外側1個輔助車道，故暫時封閉該路段外路肩施工。

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高公局說，今年中秋節連假期間，國1彰化至員林路段將無法開放路肩疏解壅塞車流，預判將較過去的連續假期更為嚴重，屆時將加強匝道儀控管制，也呼籲用路人於尖峰時段改走台61線西濱快速公路，以避開壅塞。

高公局業也建議用路人，行車前可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道塞車時段不用等。

另外本次中秋節連假實施入口匝道封閉管制措施，國5於9月18至19日，每日0-12時封閉石碇、坪林南向入口；西部國道於9月18~19日全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，9月20~21日全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、每日7-19時則封閉國1虎尾北向入口，請民眾多加留意。