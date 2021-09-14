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高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府111年度總預算，歲入編列1455億元，歲出編列1514億元，其中，淨舉借58.94億元，較今年度再減少3.15億元，連續11年下降，再創新低。高雄市長陳其邁表示，因為嚴守財政紀律，淨舉借預算數是歷年最低。

陳其邁今天表示，今年預算編列三項原則，第一嚴守財政紀律，第二建設動起來增加資本支出，第三增加青年移居和老人安心預算。其中，財政部分，歲出是1514億，歲入1455億，市府將舉借58.94億，是歷年最低，更比去年還低，這是因為嚴守財政紀律。

▲▼高雄明年度總預算出爐！陳其邁：舉借58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄明年度總預算出爐！淨舉借預算數58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁說，今年有個很大特色，因為終於把勞健保還款80.31億還完了，今年預算時就增加74.23億投入市政建設，另一方面今年中央計畫型補助創新高，總共實質增加34.85億，共補助288.98億。

▲▼高雄明年度總預算出爐！陳其邁：舉借58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

▲勞健保欠款還清，更多預算投入市政建設。（圖／高雄市政府提供）

針對重大交通建設部分，捷運建設4線齊發增列31.19億元，共編列39.68億元（含公務7.4億、基金20.98億、中央11.29億）。捷運紅線加速北向路竹、南朝林園延伸，黃線也已通過環評大會，力拼2022年底全數動工，環狀輕軌也將在2023年成圓。

▲▼高雄明年度總預算出爐！陳其邁：舉借58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

▲捷運4線齊發，編列35.93億元。（圖／高雄市政府提供）

對於青年移居或老人社福等長輩照顧部分，今年社福預算125.47億，陳其邁說，他上任後增列21.84億打造運動中心，也是很重要的競選承諾。此外，今年為了投入整個體育發展，編列1億運發基金，運發會預算補助4.13億，最重要的是逐步推動13區運動中心，他強調，不管是運動中心設立或動物園改造，市府會啟動多項計畫。

▲▼高雄明年度總預算出爐！陳其邁：舉借58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

▲資本支出比率16.95%，高於縣市合併後平均值。（圖／高雄市政府提供）

安全部分，今年消防預算增列1.91億、警察局增列2.29億，另外，在住宅需求部分，陳其邁說，會跟中央打造8800戶社會住宅，解決年輕人居住問題。

另為減輕育兒家庭負擔，市府也積極增設公共托育據點，建構0至2歲兒童社區公共托育計畫共編列4.18億元（含補助），預計將新增23處公托據點，全市達53處。

▲▼高雄明年度總預算出爐！陳其邁：舉借58.94億歷年最低。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市將啟動多項計畫。（圖／高雄市政府提供）

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