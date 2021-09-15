　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長芳輪6船員確診！4千盒文旦卡關　「全員更替」最快17日離港

▲長榮船隻雙靠作業。（圖／港務公司提供）

▲長芳輪爆船員確診，船隻管制不得離港。（示意圖／港務公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

長榮海運所屬的「長芳輪」有6名船員確診，目前船隻仍暫留高雄港，導致船上載有近4000盒的文旦無法如期送往新加坡。指揮中心14日已核定長芳輪防疫計畫，留守的16名船員最快15日可下船檢疫，更換一批新機組員，預計17日下午解除管制離港。

航港局指出，「長芳輪」原有22名船員，之前已經有5名船員確診，後續因有1名船員有疑似染疫的症狀，下船就醫後也確診，原本留船的船員從17名變16名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依規定，至少要有總船員數的三分之一在船上留守，也就是至少要有8人留在船上，但是原批船員留在船上會面臨一個風險，留守期間如果又有人確診，就要再增加14天檢疫期，因此能全船更換船員，是最保險的作法。

▲▼長榮海運第五艘F型新船「長裕輪」交付營運。（圖／長榮集團提供）

▲長芳輪將採全員更替，預計17日下午離港。（示意圖／長榮集團提供）

航港局表示，「長芳輪」因有船員確診，經提報指揮中心同意後採「全員更替」的方式，換一批新的船員上船，但仍必須等到新的船員到位後，既有的船員才可以下船接受檢疫，目前長榮公司回覆為，明天新的船員才可以上船。

航港局轉述長榮公司說法，由於新的船員之前並沒有操作「長芳輪」的經驗，上船後仍必須要先熟悉船舶的操作，預計9月17日下午4點離港，至於實際出港的時間仍必須看船員熟悉的狀況。

【更多新聞】

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

快訊／3貨輪接連爆確診　高雄港工作人員295人採檢結果出爐

阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

試管5年才成功！高雄媽癲癇冒險剖腹產子　產後驚見拳頭大腦瘤

消防局辦事員上班爽追劇「月領7萬」　同事檢舉竟遭嗆：相堵會到

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
跟龍劭華只差6歲…曹西平嘆「何必再討論死因」
快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實
飯店服務員「胸前1把金鑰匙」　網驚：電影是真的
柯淑勤直奔往生室見龍劭華最後一面　哭到不能換氣
2021年7藝人離開我們…　「龍劭華安詳辭世」吳孟達肝癌器官
龍劭華兒捧排位「神情哀戚」！　超貼心舉動惹鼻酸
分局長被調走！　當地陣頭繞街「跑警局放鞭炮慶祝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋連假湧報復性車潮！　四大公路段易壅塞、蘇花改恐塞13小時

快訊／金門3千振興券面額曝光　領券比照「家戶配酒」直送到家

中秋未到全家先來烤肉大餐！剩太多隔天加熱再吃　她狂吐險沒命

嗲聲求助下秒爆反差！她見妹子「1舉動」翻白眼　網嘆：職場很有用

中秋節吃爆！TOP 10「新戀系蛋黃酥」　芋泥、菠蘿控快衝

長芳輪6船員確診！4千盒文旦卡關　「全員更替」最快17日離港

快訊／雨勢加劇！10縣市豪大雨特報　大雷雨「狂灌5縣市」

中秋烤肉要注意！營養師揭21款食材熱量：第一名70%都是油

全國93%學生願意接種BNT疫苗　潘文忠：中秋節後開打

打不死的璨樹！環流「快散掉又再發展」　明為台灣帶來1天氣影響

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

中秋連假湧報復性車潮！　四大公路段易壅塞、蘇花改恐塞13小時

快訊／金門3千振興券面額曝光　領券比照「家戶配酒」直送到家

中秋未到全家先來烤肉大餐！剩太多隔天加熱再吃　她狂吐險沒命

嗲聲求助下秒爆反差！她見妹子「1舉動」翻白眼　網嘆：職場很有用

中秋節吃爆！TOP 10「新戀系蛋黃酥」　芋泥、菠蘿控快衝

長芳輪6船員確診！4千盒文旦卡關　「全員更替」最快17日離港

快訊／雨勢加劇！10縣市豪大雨特報　大雷雨「狂灌5縣市」

中秋烤肉要注意！營養師揭21款食材熱量：第一名70%都是油

全國93%學生願意接種BNT疫苗　潘文忠：中秋節後開打

打不死的璨樹！環流「快散掉又再發展」　明為台灣帶來1天氣影響

法人：新興市場前景仍樂觀　難掩長期投資機會

皺眉小可愛相隔5個月成「長腿帥哥」　爸一路看長大感動：像作夢

綾瀨遙染疫又遭詐騙1億！高齡媽「誤信投資客」錢沒了…女神震怒

美軍20年來發動「9萬次空襲」　趙立堅：美國保護的是什麼人權？

「iPhone保單」一次看！摔到免驚　這張每年保障3.1萬

龍劭華拉風髮型自己打理！曾說：要幹掉貴董　《角頭》承諾成遺憾

183cm男偶像被民眾當面辱罵「娘炮」　網怒挖國家運動員背景喊冤！

紙上談兵2年　橋科土地徵收計畫10月啟動

快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實

高雄氣爆案定讞　市府3公務員扛責判刑2年半到3年半確定

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

快訊／桃園感染源不明本土「確認染Delta」

下周可能又有颱風　預測路徑出爐

iPhone 13發表會PTT激推「天峰藍」　鄉民讚爆：美賣欸！

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

連爆幾起群聚！陳時中：9/20後不會降級

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4開放預約振興五倍券

第一劑選AZ？醫：有牛肉麵，為何要選陽春麵

好市多上架「經典黃靴」！原價47折引騷動

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

今增1例本土！桃園20多歲女感染源不明

9/20後「管制放鬆」不降級！陳時中曝鬆綁內容

更多熱門

相關新聞

還原搶救龍劭華現場　坐沙發像睡著叫不醒

還原搶救龍劭華現場　坐沙發像睡著叫不醒

藝人龍劭華在高雄八五大樓猝死，最後是女助理以及他的經紀人進入他的房間，發現龍劭華就坐在沙發上，已經沒有呼吸心跳，所以才趕緊打電話通報消防隊，兩人還不停施作CPR，直到救護人員抵達，只可惜最後還是沒能救回龍劭華的命，這讓女助理非常難過，而櫃檯人員表示在中午左右還有送上包裹，當時龍劭華還好好的，沒有任何異樣，只是誰也沒想到卻發生這樣的遺憾。

名醫約女患者進防火巷　加line偷抱還捏屁股

名醫約女患者進防火巷　加line偷抱還捏屁股

一蘭拉麵有確診足跡！北市：染Delta桃園女到過

一蘭拉麵有確診足跡！北市：染Delta桃園女到過

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

本土Delta已36案！最新航班清潔人員感染源不明

本土Delta已36案！最新航班清潔人員感染源不明

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁高雄港長榮海運長芳輪確診船員文旦

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面