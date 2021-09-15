長芳輪6船員確診！4千盒文旦卡關　「全員更替」最快17日離港

▲長芳輪爆船員確診，船隻管制不得離港。（示意圖／港務公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

長榮海運所屬的「長芳輪」有6名船員確診，目前船隻仍暫留高雄港，導致船上載有近4000盒的文旦無法如期送往新加坡。指揮中心14日已核定長芳輪防疫計畫，留守的16名船員最快15日可下船檢疫，更換一批新機組員，預計17日下午解除管制離港。

航港局指出，「長芳輪」原有22名船員，之前已經有5名船員確診，後續因有1名船員有疑似染疫的症狀，下船就醫後也確診，原本留船的船員從17名變16名。

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依規定，至少要有總船員數的三分之一在船上留守，也就是至少要有8人留在船上，但是原批船員留在船上會面臨一個風險，留守期間如果又有人確診，就要再增加14天檢疫期，因此能全船更換船員，是最保險的作法。

▲長芳輪將採全員更替，預計17日下午離港。（示意圖／長榮集團提供）

航港局表示，「長芳輪」因有船員確診，經提報指揮中心同意後採「全員更替」的方式，換一批新的船員上船，但仍必須等到新的船員到位後，既有的船員才可以下船接受檢疫，目前長榮公司回覆為，明天新的船員才可以上船。

航港局轉述長榮公司說法，由於新的船員之前並沒有操作「長芳輪」的經驗，上船後仍必須要先熟悉船舶的操作，預計9月17日下午4點離港，至於實際出港的時間仍必須看船員熟悉的狀況。

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