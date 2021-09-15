加碼券這樣抽　最多可再領3988元加碼金

▲行政院五倍券官網啟動記者會合照。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，官方網站「5000.gov.tw」15日正式推出。各界關注的加碼券部分，500元面額的好食券採限量登記制；其餘7種券透過抽籤領取，每人最多可抽到4種。根據計算，此波加碼，最多可以獲得3988元的加碼金。

政委唐鳳表示，前400萬名綁定數位券者，會自動獲得經濟部的好食券；至於後續的7種加碼券，依規定，每人每週最多中籤1次，4週最多可以有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，等於最多只能抽到4種券。

由於此次民眾最多可以從7種加碼券中抽出4種，若幸運中籤，加上採登記制的好食券，最多可獲得3988元的加碼金。分別是1000元的國旅券、1000元的i原券、888元的農遊券以及600元的藝Fun券、500元的好食券。

唐鳳說，因為只抽4週，因此大家都是最多只能抽4種，「最佳策略就是勾4種你最想要的」，如果全部都勾，但有你比較不想中的結果抽中，會排擠掉一次機會，「因此從博弈理論來講，如果7種都想要的畫就都勾，如果7種裡有4、5種比較想要，那都都勾那些西歡的，中籤機率高一點」。

此次五倍券擴大加碼，八大部會推出8種加碼券。其中，經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名榜定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券。

而其餘的7種券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、國發會推出地方創生券，總計有836萬份加碼券，供民眾抽取使用。