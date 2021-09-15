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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

記者陳家祥／台北報導

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，政院與經濟部在15日下午召開記者會，正式推出「5000.gov.tw」網站。各界關注的加碼券部分，7種券預計抽4週，在網站登記抽籤後，每人每週會抽中一種加碼券，等於每人最多只能抽到4種券。

政委唐鳳解釋，如果是前400萬名綁定數位券，會自動獲得經濟部的好食券；至於後續的7種加碼券，依規定，每人每週最多中籤1次，4週最多可以有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，等於最多只能抽到4種券。

唐鳳說，因為只抽四週，因此大家都是最多只能抽4種，「最佳策略就是勾4種你最想要的」，如果全部都勾，但有你比較不想中的結果抽中，會排擠掉一次機會，「因此從博弈理論來講，如果7種都想要的畫就都勾，如果7種裡有4、5種比較想要，那都都勾那些西歡的，中籤機率高一點」。

▲▼行政院政委唐鳳出席五倍券官網啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政委唐鳳出席五倍券官網啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）

有了去年三倍券的經驗後，此次五倍券登記網站採「一站式」設計，讓民眾可以一次進行五倍券的登記以及8種加碼券的抽籤。而根據網站，八大部會推出的加碼券將自10月11日起到11月5日止，每周二到三個有不同的加碼券抽籤。

五倍券的紙本券在9月25日起即可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；郵局部分則是在10月4日預約、10月12日開始領用，分流領取避免群聚。數位綁定則從9月22日起，10月8日開始消費。

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