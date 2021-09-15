記者許維寧／台北報導

中華快遞企業工會今（9/15）協同相關團體台灣郵政產業工會等赴交通部前抗議，抗議公司中華快遞即便獲利屢創新高，員工卻長年忍受低薪環境，過去17年來僅調過一次薪，員工本俸不到2萬5000元，即便加上獎金或加班費也只有2萬6000元上下。工會要求本俸需調高5%，且應建立透明公開的調薪機制，並同意工會代表進入董事會。若勞工權益遲遲無進展，不排除將於近期發動全國罷工。

中華快遞成立至今已超過21年，但低薪問題一直備受議論。今年初員工便曾赴交通部前抗議，但數個月來遲遲未獲得回應，今天中華快遞企業工會再前來交通部抗議，表示過去的17年來僅僅調薪一次，早已追不上飛漲的生活成本，數年來中華快遞的員工，本俸不到2萬5000元，就算加上獎金、加班費，每月實領也僅有2萬6000元左右。

工會痛批，交通部日前統計109年運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月薪資為5萬5097元 ，但國營事業轉投資的中華快遞卻是帶頭拉低平均薪資，員工究竟該如何養家。

工會今也提出三大訴求，要求調高本俸5%，若以2萬5000元薪資計算，一名員工只會調1250元，12個月是僅加1萬5000 元，200名員工頂多一年支出300萬。中華快遞近年營收亮眼，稅後淨利約7500萬元，絕對有能力負擔。再者，公司應建立公開透明的調薪機制、調薪制度，才能留住人才。

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此外，據工會了解，中華郵政（股）公司稱其派任至中華快遞公司的董、監事之前對於加薪案全數贊同，但民營股份董、監事持反對意見。中華快遞預計於9月底召開董事會。工會也要求，公司應同意工會代表進入董事會與董監事進行對話。若訴求遲遲不見進展，不排除將於近期發動全國罷工。

