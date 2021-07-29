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華航工會理事長遷戶籍遭控幽靈人口　無罪判決遭撤銷

▲▼華航企業工會理事長劉惠宗,華航工會。（圖／記者李毓康攝）

▲華航工會理事長劉惠宗等人遭控妨害投票，無罪判決遭最高法院撤銷。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

華航企業工會理事長劉惠宗與另外2位工會成員趙剛、朱良駿，3人在2018年遷戶籍到桃園市，之後並參加桃園市長選舉投票，投給工會推派參選桃園市長的秘書長朱梅雪。但檢方認為3人並無居住桃園的事實，依照「妨害投票罪」提起公訴，一審3人均遭判刑3月，但二審逆轉改判無罪。案經上訴，最高法院29日撤銷無罪判決，發回更審。

華航工會於2018年5月底舉行會員代表大會，通過推派工會秘書長朱梅雪參選當年底的桃園市第2屆市長選舉。理事長劉惠宗等3人，隨後在當年6、7月間，陸續將個人戶籍由台北市士林、南港等地，遷移到桃園市龍潭、蘆竹等地區，3人也在投票日當天，到戶籍所在地投票。

當時選舉結果，朱梅雪得票數為1萬8200票，得票率為1.76％，與當選的桃園市長鄭文燦獲得55萬2330票，得票率53.46％，2者相差極大。但檢方接獲檢舉，認為3人雖有影響選舉票數的犯罪行為，卻無實質影響選舉勝敗可能，為了支持符合理念的候選人而遷戶籍，最後依妨害投票罪嫌提起公訴，並建請法院從輕量刑。

一審法院審理後，認為3人因一時失慮犯法，經審理已知警惕，各處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並宣告緩刑2年、褫奪公權1年。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為3人雖原本居住於台北市，但在桃園市的華航工作都長達20、30年；另外3人的工作，也與桃園市政有密切關聯，3人一直跟桃園市有「人、地連結關係」。高院也認為，妨害投票罪中的幽靈人口，乃是為了投票支持特定候選人而遷戶籍到毫無淵源的選區、或僅僅短暫居留的選區，與3人實際上長年、長時間在桃園工作與活動不同，因此高院認為3人並非幽靈人口，逆轉改判無罪。

全案再上訴，最高法院審理後，認為3人均未實際居住於桃園，得否輕率認定3人對桃園市之政治、文化、經濟及社會等事務已產生最低限度的熟悉、連結，因而建立與桃園地緣與認同關係並產生住民意識？此外，3人係支持其工作團體所推派之特定侯選人，得否認為基於對地方公共事務及所有候選人之理解而投票，體現參與式民主之精神？相關問題原審均未詳查，因此最高法院撤銷無罪判決，發回高等法院更審。

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