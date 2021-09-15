五倍券官網曝光！選紙本或數位、加碼券抽籤「一站全包」

▲五倍券線上預約網頁曝光。（圖／翻攝振興五倍券網頁）



記者陳家祥／台北報導

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，政院與經濟部預計在15日下午召開記者會，正式宣布推出「5000.gov.tw」網站。而網站也先一步上線曝光，設計簡潔又清楚明瞭，民眾選完要使用數位券或是紙本券後，就可以接著登記加碼券。

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有了去年三倍券的經驗後，此次五倍券登記網站採「一站式」設計，讓民眾可以一次進行五倍券的登記以及8種加碼券的抽籤。而根據網站，八大部會推出的加碼券將自10月11日起到11月5日止，每周二到三個有不同的加碼券抽籤。

五倍券的紙本券在9月25日起即可透過超商系統預購，最快10月8日可以領用；郵局部分則是在10月4日預約、10月12日開始領用，分流領取避免群聚。數位綁定則從9月22日起，10月8日開始消費。

在使用範圍部分，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，就連學雜費、補習費也能繳。並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

而此次共有八大部會推出8種加碼券。其中，經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名榜定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券。

而其餘的7種券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、國發會推出地方創生券，總計有836萬份加碼券，供民眾抽取使用。

