雲林「打擊妨害綠能產業發展犯罪」　檢舉最高獎金1千萬

▲雲林地檢署、雲林縣政府今（13）日共同成立「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，以排除任何妨害綠能產業發展之犯罪行為發生。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為落實能源安全、環境永續及綠色經濟之政策目標，雲林地檢署、雲林縣政府今（13）日共同成立「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，以排除任何妨害綠能產業發展之犯罪行為發生，雲林檢察署檢察長洪家原指出，連繫平台納入產官學界，結合行政、司法發揮團隊效能，確保綠能產業永續發展。

檢察官黃立夫日前指揮偵辦雲林縣一件妨害綠能產業發展等犯行，於8月26日提起公訴。為使妨害綠能產業發展犯罪之打擊量能提升，雲林地檢署成立此協調聯繫平臺，由主任檢察官陳淑蓉擔任執行秘書，與相關單位建立聯繫窗口，深入瞭解雲林地區綠能發展相關問題。

雲林地檢署檢察長洪家原指出，雲林地檢署最近也查辦幾件綠能相關不法案件，盼借此平台的成立，傾聽民意，落實打擊犯罪，讓綠能在雲林得以永續發展，如發現犯罪嫌疑，立即針對各類不法犯罪類型加強蒐證，並由雲林地檢署檢察官指揮團隊辦案。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣府支持綠能產業發展，並致力推動產業、綠能、生態共贏，但推動綠能政策開發或多或少均會影響到在地居民的日常生活，縣府會確保「三不三要」，為在地居民來嚴格把關且爭取最大的褔利。

張麗善說，三不就是不影響農漁業發展、不影響觀光產業及環境發展、不違反國土計畫相關目標及規範。三要就是要產業發展及地盡其利、要尊重民意及保護縣民、要充分就業及繁榮地方。

雲林地檢署說明，為達能源轉型、環境永續之政策目標，對於妨害綠能產業發展之相關犯罪，呼籲民眾勇於檢舉，對於檢舉人姓名必予保密，所檢舉之案件若涉有貪瀆不法，民眾檢舉妨害綠能產業發展之犯罪行為，當事人被判決15年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑檢舉人可獲670萬至1000萬獎金，當事人被判7年以上未滿15年，檢舉獎金280萬元到670萬元。

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