E奶網紅運毒被逮！IG超嗨炫富「淘寶王是我~」　網購狂噴430萬

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

正妹網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品，14日遭刑事局逮捕調查，擁有36E豪乳的她，常在社群網站上曬傲人美照，狂吸上萬網友追蹤；幾個月前，她也曾曬出網購消費額炫富，嗨喊「淘寶王是我吧！」

刑事局偵四大隊14日宣布，潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，交貨時會先以假地址、假收貨人讓物流公司白跑，藉此測試大麻包裹是否遭警方監控，之後再透過傳送經緯度編碼，把大麻放到郊山產業道路、廢棄工廠，讓買家自行輸入GoogleMap按圖尋找。

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▲潘女發文炫富。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，潘女收取販毒金額只用虛擬貨幣錢包，像是比特、泰達、乙太等知名數位虛擬貨幣，同時拒絕透露加密電子錢包帳戶，讓警方難以追查。

翻開25歲潘緣的IG，其追蹤人數高達2.3萬人，她也經常曬出美照，放送傲人渾圓。6月期間，她發文秀出截圖，透露自己在淘寶的消費額度高達人民幣100萬元（約台幣430萬元），還不忘笑說「淘寶王是我吧！」

跨境運毒事件曝光後，許多人也湧入她的IG、臉書，紛紛留言嘲諷「追蹤妳很久了，就知道妳不簡單」、「好扯在新聞上突然看到妳」、「要進去蹲了，拜拜」、「呵呵活該」。