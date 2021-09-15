妹子返台住防疫旅館「會男客7hrs」　挨罰10萬嬌喊沒錢他全出

▲執行署屏東分署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

一名年輕女子7月間從大陸入境，住進防疫旅館隔離期間，違反防疫規定，讓男性友人進入，被屏東縣政府衛生局依據傳染病防治法裁罰10萬元並移送法務部執行署屏東分署強制執行，該女子原表示無法一次繳納，男性友人擔心她被限制出境，替她繳納罰款，該分署也立即發函相關金融機構撤銷扣押女子存款的執行命令。

這名女子7月入境住進防疫旅館，男性友人前往探望，在旅館內停留7個小時，被監視器拍了下來；依據疫情指揮中心公告，所有入境者入境後需留在隔離中心、防疫旅館，或進行居家檢疫14天，其間均禁止外出，且不得與非必要之訪客接觸，訪客亦禁止從事近距離接觸，例如與非同住者未保持1公尺以上距離或有15分鐘以上面對面接觸，違反者可處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，縣府衛生局因此裁罰10萬元。

這名女子未繳，縣府函送屏東分署強制執行，分署受理案件立即扣押義務人存款；該名女子獲悉後由男性友人陪同到該分署說明；女子表示無力一次繳清罰款，男性訪客唯恐友人將遭分署限制出境，非常阿莎力當場拿出10萬元現金代為繳清，分署亦立刻發函相關金融機構撤銷扣押存款的執行命令。

屏東分署提醒，中秋節將屆，近日旅居海外民眾陸續返鄉過節團圓，但海外Delta變種病毒如同喪屍般威脅台灣，所有入境者均須進行嚴格的檢疫隔離，親友亦應避免拜訪，以避免造成我國防疫破口。否則，以該件罰款計算，一小時歡聚代價破萬元，「得不償失」。

►Her今天推出烤肉組、文旦禮盒