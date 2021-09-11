大學生校園未戴口罩被罰未繳　執行署出手讓他秒噴1整年手搖飲

▲法務部執行署屏東分署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

一名大學生未遵守防疫規定，在校園內未戴口罩，被人拍照向屏東縣政府衛生局檢舉，開單告發裁罰，他逾期未繳，衛生局函送法務部執行署屏東分署強制執行，執行署欲查扣他銀行存款，他才驚覺事情大條，趕緊到執行署繳納；執行署在屏東地區4間大學開學前夕以此提醒大學生們，要遵守防疫規定戴好戴滿口罩，以免被罰，「辛苦打工賺來的錢打水漂」。

執行署屏東分署日前執行一件大學生在學校未戴口罩，被拍照後向衛生局檢舉，衛生局依傳染病防治法開單告發處罰，他逾期未繳，移送該分署強制執行，執行人員欲查扣他銀行存款，他緊急到該分署繳款結案。

屏東地區四所大專院校於9月13日開學，屏東分署提醒大學生，依據教育部訂定的大專防疫指引，在教室、校園開放空間以及宿舍都要全程配戴口罩，違者經衛生局依傳染病防治法開罰，可處3,000元以上1萬5000元以下罰鍰，逾期未繳移送分署執行，等於一整年喝手搖杯飲料的錢都要貢獻國庫。

防疫期間屏東分署執行各項違反傳染病防治法罰單案件，未戴口罩為大宗，違規地點超商、公園、路邊，還包括這名在校園內未戴口罩的大學生；以這名大學生為例，他未在期限內繳款，要處罰1萬5000元，以一個便當90元計算，可買166個便當；以一杯手搖杯40元計算，可以買375杯飲料，辛苦打工賺的錢不能用來吃飽喝足，非常可惜。

屏東分署再度提醒，大學生暑假在家長期不戴口罩，開學在即收心操之一就是：記得在學校要遵守各項防疫規定，把口罩戴好戴滿，就能看緊荷包，開心享受屏東各項美食。

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