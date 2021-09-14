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社會 社會焦點 保障人權

年輕妹玩賣場推車刮到特斯拉　車尾毀容「留疤」錄下可惡碰碰車

記者黃宥寧／台北報導

傻眼！新北市Leo到林口家樂福購物，將愛車特斯拉停放在停車場，購物完要牽車時卻發現車尾莫名多了一道深深的刮痕，他將「哨兵模式事件報告」打開查看，發現竟是1名同為購物的女子，將賣場推車猛一推，才導致推車撞上車尾，但令他生氣的是，女子發覺釀禍，卻低頭看了一眼就離開，他目前也不排除報案依民事途徑處理。

▲▼ 推車撞特斯拉。（圖／記者黃宥寧攝）

▲女子將賣場推車往前方轎車猛推撞，低頭瞄了一眼就離開，被特斯拉鏡頭全都錄下。（圖／記者黃宥寧翻攝）

車主Leo向《東森新媒體ETtoday》表示，10日晚間5時許，他將愛車Tesla Model 3停放在林口家樂福地下室，正當想開車離開，卻赫然驚見車尾多了一道明顯刮痕，他充滿疑惑打開「哨兵模式」查看，發現竟是1名陌生女子將賣場推車往前推導致前1台推車因推擠而往前滑行撞上。

▼女子將賣場推車當碰碰車猛力一推，導致特斯拉車尾留下一道深深刮痕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 推車撞特斯拉。（圖／記者黃宥寧攝）

但令Leo最生氣的是，這名女子明明知道自己鑄下錯誤，甚至向前靠近車身低頭查看，卻若無其事大模大樣地離去。Leo同時也將錄下的畫面PO上臉書粉絲社團「林口大家庭」，希望認識這名小姐的家人可以轉告她，並且在三天內私訊聯繫他，若3日內未收到訊息，將會到警局報案依民事途徑處理，他認為身為成年人應該能勇於出面承擔責任。

該文章一PO也引起網友紛紛留言「那個地方不是停手推車的地方吧？怎麼會看到有車就想疊啊？」、「沒水準ㄟ 推車可以這樣亂丟的嗎⋯」及「哨兵模式啟動是很有必要的」。

▼女子低頭查看車尾狀況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 推車撞特斯拉。（圖／記者黃宥寧攝）

無奈的Leo向記者表示，車尾這樣一刮得重新烤漆，費用落在5000到7000元左右，但他認為車子好好停放停車格上，卻遇上這種事，他現在只希望該名女子能盡快與他聯繫，向他道歉。

特斯拉搭載的是8顆環景攝影機提供車體周圍360度視角，範圍可達250公尺，在不受雨水、濃霧、灰塵以及前方車輛的影響下都可在螢幕上看見車外狀況，若車子開起「哨兵模式」後在偵測到可能的威脅，車上攝影機將開始錄影，並啟動警報系統，透過app告知車主。

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