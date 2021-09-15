正妹網紅29歲癌逝！新婚3個月「一確診就晚期」　丈夫PO文告別

▲女網紅癌逝年僅29歲。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

來自遼寧瀋陽的女子「霍九九」為大陸知名女網紅，去年初被確診出肺癌晚期，為給家人留念想，同年6月起一邊積極治療，一邊拍片記錄自己的笑臉，猶如一部快樂的抗癌日記，以豁達樂觀的積極人生態度治癒了不少網友。然而她丈夫發布訃告，霍九九已在12日晚上11時50分去世，得年29歲。

2020年新年期間，才剛結婚3個月的霍九九確診肺癌晚期，當時她已經沒法接受手術，只能吃藥控制，醫生甚至說活不過3個月。

不過，她選擇繼續熱愛生活，盡力去活得像個正常人，並以「霍九九」一名開設了自己的抖音帳號，寓意「活得長長久久」，透過拍攝短片的方式分享抗癌歷程。

▲她結婚3個月就被查出罹癌。（圖／翻攝自微博）

為使自己心情放鬆一點，她與家人一同出去旅行，完成心願，並表示自己的初衷是想把這些短片留給父母。抗癌1年多來，她拍的大部分片段，記錄的都是生活的美好、家人的溫暖、丈夫的陪伴，絲毫不像一個病人，「這樣即使將來不在了，他們再去翻看，也不至於那麼難過。」她表示，只有實在撐不住的時候才會分享「病懨懨」的狀態，為自己打打氣。

霍九九的樂觀精神感染了許多網友，收穫近16萬粉絲。同時，她也是一位音樂愛好者，因此許多專業音樂人也會專門到其抖音主頁送上祝福，為此她自己也笑稱是「因禍得福」。

▲她努力抗癌1年多。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，今年5月的河南雲台山音樂節上，霍九九還在「特意安排」下得以與樂隊GALA同台演唱《北戴河之歌》，嘗試了自己以前從未做過的事情。對於抖音帳號，霍九九生前曾表示，家人都不知道這個帳號，她打算走了之後再把帳號留給他們看。

13日，丈夫在網上發布訃告公佈了妻子因癌去世的不幸消息。他表示，妻子與癌症鬥爭期間，一直以豁達樂觀的積極人生態度面對生活，積極配合治療，抗癌決心從未改變過，努力把歡笑、坦然的生活紀錄給大家。之後，丈夫又在帳號留言稱，「給妳恢復出廠設置了，有緣再見。」