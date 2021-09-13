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放火到F奶青青家被逼下跪拍裸照　前男友出庭認錯：我是想打他

記者黃宥寧／台北報導

Youtuber「放火」去年9月到網紅「青青」住處過夜，青青男友陳罡勳認為被戴綠帽，率蔣姓小弟逼放火裸體下跪道歉賠25萬了事，拿錢後赤裸影片仍遭上傳。陳罡勳、蔣家豪也被依恐嚇取財、妨害自由罪嫌起訴。13日台北地院開庭，陳稱「我是想打他，不想要錢」並將罪推給未出庭的蔣男，最後他表示想跟放火談和解，法官諭知10月12日安排調解。

▲▼陳罡勳放火青青。（圖／記者黃宥寧攝）

▲青青前男友陳罡勳逼「放火」裸體下跪被依妨害自由等罪起訴，今赴台北地方法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

年僅25歲的陳罡勳，不僅是竹聯幫明仁會三峽分會的會長，行事作風凶狠毒辣，他不滿去年9月擁有百萬粉絲的YouTuber「放火」（本名李育群）到他租給女友也就是JKF女郎「青青」小豪宅住處過夜，導致他怒火中燒，叫綽號小鬼的蔣家豪逼「放火」裸體下跪「青蛙姿」拍影片，且勒索25萬元。

陳罡勳向法官委屈表示，他沒有要錢是姜導（放火老闆）表示給25萬了事，但他進一步激動稱「我是想打他不想要錢」，他就是氣青青帶男生回去所以很氣憤。法官反問「既然沒有要錢，為何還拿25萬」，陳下秒爆料錢是被蔣家豪拿走，蔣甚至還說會給他8、9萬。

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼裸體下跪道歉還要賠錢。（圖／資料照）

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼裸體下跪道歉賠錢。（合成圖／資料照）

陳將恐嚇取財、逼放火裸體拍照的罪名都推給未到庭的蔣家豪，辯稱他都會請蔣喝酒，所以當天本來要一起去夜店，他就問蔣青青帶男生回家怎麼處理？蔣才決定脫光放火衣服，他自己也都沒有拍影片，只有拍一張放火裸照，但傳給蔣後就刪除。

最後陳向法官表示有意想和放火和解，法官也順便機會教育「以後交女朋友不要這樣」，陳像聽見老師諄諄教誨般不停點頭回「我知道錯了」，法官諭知10月12日安排雙方調解，至於經合法傳喚的蔣家豪因未到庭，將被拘提到案。

庭後，陳罡勳不願接受媒體採訪，面對記者詢問「是否後悔與青青交往」，他也一律不回應，與律師快步走出法院。

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