自稱李小龍傳人不滿「被病危」　3年後赴警局告館長：權大勢大

▲「館長」陳之漢，過去屢遭自稱李小龍徒弟的郭李奧下戰帖，館長在直播上稱郭李奧病危挨告。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宥寧／台北報導

自稱是「李小龍傳人」的郭李奧（40歲）屢向館長陳之漢下戰帖，雙方一度吵得鬧得轟轟烈烈，郭也因此一戰成名。但在2018年12月7日館長透過直播表示「李奧現在是病危通知，連這開庭的時候都是由媽媽代替前來」等語。豈料郭不滿「被病危」在今年憤而對館長提告妨害名譽，士林地檢署認已過告訴期予以不起訴。

2018年間，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢屢遭自稱截拳道武術館負責人、李小龍徒弟的郭李奧下戰帖，甚至誇下海口邀館長以1000萬價碼對打，並嗆「第一回合要打斷館長鼻樑」，館長也在直播上打給郭李奧嗆「修理你一根菸的時間都不用」，郭更不甘示弱回「讓你看看什麼叫身高比你高的優勢」雙方互打口水戰。

郭李奧脫序行徑不僅一樁，他更在深夜打電話到健身房要找館長怒挑釁「你敢不敢接我的戰帖啦」、「知不知道李小龍的出拳速度有多快」、「我的出拳速度天下第一」、「我骨如金剛」、「是你懼戰」等挑釁語句，館長不堪其擾氣到提告。

▼郭李奧對館長陳之漢提告妨害名譽 。（圖／翻攝自Facebook／郭李奧）

在同年12月7日館長在直播中稱他已經對郭李奧撤告了，進一步驚爆郭李奧現在是病危通知，連開庭的時候都是由媽媽代替前來，甚至拿著一疊病例來法院，不知道什麼原因病危，現在正在加護病房中。

事過3年，郭李奧卻在今年7月6月前往警察局對館長提告，並在警詢中稱「館長權大勢大，我還是選擇相信他，所以我超過6個月才提告」等語。士林地檢署勘驗調查筆錄可參，顯見妨害名譽案件已超過告訴期間，予以不起訴。

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