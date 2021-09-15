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獨／隔空教戰「別認進口販賣」　左撇子被捕怨：律師說免費幫忙都騙人

▲知名影評人網紅左撇子13日遭高雄新興分局警方搜索逮捕，並起獲疑經營網拍販售的大麻二酚CBD產品。（圖／讀者提供）

▲知名影評人網紅左撇子13日遭高雄新興分局警方搜索逮捕，並起獲疑經營網拍販售的大麻二酚CBD產品。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導

高雄市新興警分局日前進行網路巡邏時，發現知名網紅影評人「左撇子」葉上豪（35歲）透過自己網路IG帳號、蝦皮賣場公然販售含有大麻二酚（CBD）軟糖，警方報請高雄地檢署指揮後、13日持搜索票到葉男位於台北市大同區太原路住處執行搜索、警當場在葉男住處查扣大麻二酚軟糖22包、堅果2包巧克力杏仁11包、PLUS廠牌軟糖2盒、霧化器4盒、精油2罐等證物、訊後依違反藥事法罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲「左撇子」疑似在某網路商城公開販賣含有大麻二酚成分的軟糖。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲「左撇子」疑似在某網路商城公開販賣含有大麻二酚成分的軟糖。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，當時葉男剛帶女性友人外出購買餐飲返家，不料遭埋伏多時的警員團團包圍、出示搜索票執行公務。女性友人見狀，著急地打電話找律師求助，並開直播拍攝警員，但警方進入屋內搜索後，隨即找出他公然網路販售大麻二酚（CBD）軟糖，認為他涉案情節明確，當場將人逮捕。

值得一提的是，葉男質疑警方認定他違法太過武斷，頻頻質問「為什麼是高雄警方跑上來抓我？」「你們怎麼連結到我的？」直到警方告知他再不配合搜索，將觸犯妨害公務罪，葉男才配合讓警方進屋搜索。

警方曾詢問葉男「某位律師不是號稱會免費幫你們處理這類官司嗎？」葉男抱怨說「別再說了、我還欠他之前處理案件的律師費，聲稱免費幫忙都嘛是騙人的！」聲稱到現在還積欠日前大麻煙油案的開庭律師費用。

▲知名影評人網紅左撇子13日遭高雄新興分局警方搜索逮捕，並起獲疑經營網拍販售的大麻二酚CBD產品。（圖／讀者提供）

▲知名影評人網紅左撇子13日遭高雄新興分局警方搜索逮捕，並起獲疑經營網拍販售的大麻二酚CBD產品。（圖／讀者提供）

當天傍晚，警方搜索查扣葉男網路販售的大麻CBD軟糖等違禁品後，據程序宣告逮捕葉男。葉男立刻打電話致電某位支持大麻合法化律師、議員、但對方聽聞警方持搜索票登門行動，該律師就沒有接受葉男委任，僅透過電話隔空指點葉男「千萬別承認進口、販賣！」意圖指導葉嫌規避刑責，讓警方氣結。

在臉書擁有13萬人追蹤的《左撇子的電影博物館》影評人葉男經常和網友分享美食、簽書會、電影品論引發好評，但支持「大麻合法化」的他，也不避諱、常撰文分享使用大麻二酚CBD產品的好處，甚至在網拍平台、IG經營相關產品販售。

據檢警調查，葉男從事網路販賣相關產品近一年營業額約14萬元、疑誤解衛服部公告大麻二酚合法範圍僅限於「需醫師處方辦理專案進口自用」，加上《藥事法》83條明訂「販賣、供應、調劑、運送、轉讓」等違法行為，將可處七年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金、檢警認為葉男涉案事由明確。

儘管葉男到案後否認經營網拍，辯稱是代替有需由網友向國外網站訂購、在無償轉給網友，但該說法也恐涉違反藥事法「禁止供應、轉讓」CBD製品相關規定，據悉檢警也掌握左撇子涉販售相關產品證據，案件仍在持續偵辦中。

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