「廚神」夫妻險變「食神」！靠這「鏟肉12公斤」

【企劃特輯】

許多藝人、網紅紛紛在自媒體做起「吃播」，自己直播料理、開箱試吃美食，雖然這行「吸睛」也「吸金」，但已經陸續有許多吃播直播主，短短幾個月就胖了一大圈，被稱為是職業傷害最大的類別；藝人Paul的老婆咪咪，經常在粉專開直播示範好手藝，Paul也經常陪著在旁邊當試吃大隊，結果夫妻倆暴風式發福，夫妻倆聯手胖了十公斤以上，甚至有酸民調侃：手機螢幕裝不下你們了⋯⋯。

▲藝人Paul的老婆咪咪，經常在粉專開直播示範好手藝，結果夫妻倆暴風式發福，夫妻倆聯手胖了十公斤以上。

營養師神救援 油膩大叔甩10公斤變身馮迪索

Paul因為體重暴增，健康亮起紅燈，數度出入醫院，終於才下定決心開始減肥，沒想到決定減肥後，碰上疫情，每天關在家裡不是吃飯就是喝酒，加上陪老婆上線吃播，讓他的減重之路數度破功！後來靠著搭配營養師建議的酵素益生菌配方，不到3個月就成功瘦下10公斤；瘦身照片曝光後還被網友大讚像馮迪索一樣性感。

▲Paul搭配營養師建議的酵素益生菌配方，不到3個月就成功瘦下10公斤，還被網友大讚像馮迪索。

老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是『四肢纖瘦、肚子有肉』的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信；為了慶祝夫妻兩人甩肉12公斤，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。

四肢纖瘦、肚子有肉 老婆咪咪也瘦兩公斤！

老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信；為了慶祝夫妻兩人甩肉12公斤，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。

▲Paul和咪咪夫妻兩人甩肉12公斤，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。

SNEP「助瘦」大功臣 竟是雙醫學大學共同研發

因為成果驚人，媒體也挖出這款酵素益生菌是由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出塑崩SNEP（SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌）；這款成分運用SNEP四種黃金元素以共生技術產生「SNEP有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝；而Paul這次之所以成功，SNEP正是最大的功臣。

▲由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出塑崩snep，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

酵素益生菌SNEP 被封「減重加速器」

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但年過三十後就會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，還被封為2021年最有效的「減重加速器」。

▲每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態。

Paul＆咪咪 有感真實見證！

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