50%可打到第2劑莫德納！「混打高端」試驗招募　最快10月底有譜

▲國內有許多已施打第一劑莫德納疫苗的民眾，苦等不到第二劑。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題。國內目前就以莫德納的數量更為缺乏，近300萬的疫苗孤兒苦等不到第2劑接種，不少民眾都已打完第1劑滿10週，甚至有人超過12週，且當中的長輩族群更是大宗，混打的聲浪也不斷傳出。如今，混打計畫出爐，研究計畫將招募220人，分成高端與莫德納的實驗組與對照組，預計在28天解盲。

據《遠見雜誌》報導，此混打研究由台大感染科醫師謝思民主持，通過人體試驗倫理委員會及指揮中心核可後，預計下週開始收案。試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端、另一組則是注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人。謝思民也估計，應在收案完成後的28天，就有機會提供初步研究成果給指揮中心做為疫苗政策參考。

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▲混打高端試驗計畫。（圖／讀者提供）

不過，對於相關實驗計畫，指揮中心指揮官陳時中昨在記者會被問到時，並未正面回應，僅表示「相關實驗計畫有完成會跟大家報告。」

政府今年採購莫德納疫苗目前已到貨505萬劑，5至8月150萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知。而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。

據指揮中心統計，截至9月13日止，莫德納共接種3百78萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人。