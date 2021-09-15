柯文哲批中央：也許本來就沒要買疫苗　目標全民打2劑高端

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

全台力拚疫苗施打覆蓋率，由台積電、鴻海與永齡基金會、慈濟基金會等共同捐贈的BNT疫苗陸續到貨，將於9月22日起開打。台北市長柯文哲15日提及，中央對疫苗完全沒規劃，國外送什麼就打什麼，也許本來就沒打算要買，全力目標盼國民打2劑高端；不過現在不提高端，是因為死了800多人，「這個政權都不保了。」

柯文哲日前接受媒體人陳文茜《茜問》專訪，並於15日中午播出。關於全台想衝第一劑疫苗施打覆蓋率排名，根據紐約時報9月9日數據顯示，目前台灣在全球排到第44名，使柯文哲笑稱，「也是很差！」第二劑的排名也很低，僅只有4％。

陳文茜提及，老人在全球施打疫苗順序列為第一優先，然而台灣卻列在第六順序，且最近才有人剛打到第二劑AZ。柯文哲認為，這就是疫苗沒有規劃，如果台灣是很窮的國家，那就算了，AZ比較便宜，兩輪就都打AZ，但要是有錢又不想花太多錢，那就第一劑打AZ、第二劑打BNT或莫德納，如果很有錢就是兩劑都莫德納或BNT。

柯文哲說，問題是現在國外送什麼疫苗，台灣就打什麼，這個疫苗完全沒有計畫。被問到為什麼這樣講？柯文哲回應，「我怎麼曉得？又不是我買的！就是沒有規劃啊！也許本來就沒有打算要買。他就是全力目標，希望全國國民打2劑高端。」

陳文茜質疑，為什麼在BNT進來之後，突然就都不提高端了？也沒有特別宣傳，好像在轉移焦點。柯文哲認為，這就是兩害相權取其輕，「如果疫情好，他就敢推高端，那現在死了800多人，你還推高端，你不要命了！這個政權都不保了。」