一直打不到疫苗原因曝！兒科醫嘆「打莫德納的準備接高端」

▲許多施打莫德那第一劑的人，遲遲等不到第二劑疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題。國內目前就以莫德納的數量更為缺乏，近300萬的疫苗孤兒苦等不到第2劑接種。有醫師就分析一直有人「打不到疫苗」的原因，並直言「打莫德納的準備接高端。」

板橋小兒科診所醫師張博揚先前就因「逆時中」堅持施打疫苗收取200元掛號費事件，引發外界關注。而此次，張博揚再次在臉書提到，近期長輩們要開始施打第二劑，但因僧多粥少加上不熟悉網路操作，「所以約不到」，即便中央及地方政府說要加開快打站施打，造冊施打是可以的，問題在「造冊中的人重複預約了診所」，且造冊施打的疫苗不會憑空生出來，如此一來壓縮診所的名額數量，「很多人約不到要跑很遠。」

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張博揚指出，診所的名額被壓縮，手腳不便的長輩約不到，只能跑遠遠的去施打，而里長也到處亂拉人，有些人預約到診所也先跑去打，造成許多爽約劑，長輩約不到「是因為你們不想給診所打疫苗！」他直指「七天都只給三天，當然他們約不到。才少少幾十個名額也要砍。」

最後，張博揚更Hashtag「年輕人殘劑可期」、「下一期是AZ」、「第一劑要在07／10之前才能打第二劑」、「打莫德納的準備接高端」。

根據《遠見雜誌》報導，莫德納混打高端研究由台大感染科醫師謝思民主持，通過人體試驗倫理委員會及指揮中心核可後，預計下週開始收案。試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端、另一組則是繼續注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人。謝思民也估計，應在收案完成後的28天，就有機會提供初步研究成果給指揮中心做為疫苗政策參考。