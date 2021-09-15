《華郵》新書揭川普暴走嚇到中國！　美高官2度致電解放軍內容曝

▲川習關係在4年內劇烈改變。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國《華盛頓郵報》2名記者共同撰寫的新書即將出版，書中爆料刺激內幕，指出在前總統川普任期的最後幾個月裡，因為擔心川普真的會發動戰爭，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）先出手干預，2次在電話中向中共解放軍參謀長李作成上將保證，「美國不會開戰」。

根據《華盛頓郵報》報導，新書《危急》（Peril）中作者分別該報副主編伍德沃爾德（Bob Woodward）和政治線記者寇斯達（Robert Costa）。其中一通電話時間為2020年10月3日，就在美國總統大選前4天，另一通電話則在今年的1月8日，川粉闖進國會暴動的2天後。

第一通電話的發生前因是解放軍有理由擔心美軍企圖發動作戰，麥利在審閱情報時發現，解放軍擔心的理由是因為美軍當時2支航母打擊群正在南海進行鍊和演習，加上川普對中國的言論變得更激烈，才會讓解放軍憂心會有什麼驚人之舉。

麥利向李作成表示，「李將軍，我想向你保證美國政府運作穩定，一切都會沒事，我們不會發動作戰，也不會對你們展開任何軍事行動。」為了確保兩國不會在瞬間擦槍走火，麥利甚至進一步表示若美國有所動作，他會第一個警示解放軍，「李將軍，你和我到現在已經認識5年了，如果我們要進攻，我會在那之前致電給你。不會讓你們措手不及。」聽完麥利這席話後，李作成選擇相信。

第二通電話發生的時間點，是川普在任內創下美國建國以來第一次，國會殿堂遭到暴徒闖入並且被大肆破壞，甚至還釀成數名死傷。這件事發生在美國非同小可，李作成變得非常激動，即使麥利再三保證，「我們百分之百穩定，一切都沒事，只是民主有時候會有點混亂」，李作成仍然沒有排除川普突然下令進攻的可能。

時年62歲的麥利在2018年被川普選為參謀聯席會議主席，書中指出他相信川普在2020年美國大選敗下陣後，精神上遭受極大的影響，甚至出現神智退化的情況。作者根據取得的電話紀錄指出，麥利於1月8日和民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話，他同意裴洛西對川普做出的判斷，那就是當時川普的情況「不穩定」。

為確保擔心的事件不會真的發生，麥利採取其他行動，與裴洛西聯繫的同一天，他還致電給印太司令部司令並建議，立刻將原定的演習計畫延期舉行，而司令也答應他的要求。此外他還向華府內的高級官員強調，總統雖然能夠單獨下令發動核武，但非常重要的一點是，若此事真的發生，他，麥利，也必須親自到場。

書中提到軍方相關高官介入總統對作戰的命令，歷史上並非沒有前例。如國防部前部長施萊辛格（James R. Schlesinger），於時任總統尼克森因水門案面臨彈劾時，就曾要求軍方在執行總統命令前，必須先向他和時任參謀長聯席會議主席確認。

麥利為避免情況迅速升級而搶先做了許多預防工作，儘管可能做得有些過頭，但他對情況的高度敏感仍活得其他國安高層的認同，如時任中情局（CIA）局長哈斯柏（Gina Haspel）就認同麥利做法有其必要。

本段在《危急》中僅占部分篇幅，書裡還提及川普對於選舉舞弊的反應，以及拒絕將政權移交給拜登的構想，包括川普當時不斷要求時任副總統潘思（Mike Pence）「做好他該做的事」，不要承認各州選舉人團的投票結果。