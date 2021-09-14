減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

▲台南市率全國之先推出「循環杯自助借還站」，鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，市長黃偉哲主持大學路機台啟用儀式，並體驗借杯還杯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市率全國之先推出「循環杯自助借還站」，鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，機台設於人潮聚集的「麥當勞」大學店、西門二店及東門店門市前，市長黃偉哲14日主持大學路機台啟用儀式，並體驗借杯還杯，直呼「環保、簡單、好用」。

台南市長黃偉哲呼民眾，請大家多使用對環境友善的循環容器，一起減塑減廢，愛地球、台灣永續、台南永續。

台南市環保局指出，到「循環杯自助借還站」借杯，環保外還有其他好康，享免費借杯服務外，許多店家對自備飲料杯者提供加量或折扣等優惠。借杯、喝完杯內飲料，還杯即可，沒有製造垃圾之虞，可說一舉多得。環保局表示，收回的循環杯，均由專業的機器洗滌滅菌且每月送SGS抽驗，以確保杯具衛生安全。

市長黃偉哲表示，COVID-19疫情衝擊，台南市一次性餐飲用具使用量爆增，1-6月全市一次性紙餐具的回收量為478萬多公斤，較2020年同期增加39萬8千多公斤。感謝麥當勞、人嶼物公司（好盒器）以行動支持環保，營造出方便做環保的環境、提供優惠鼓勵消費者使用循環容器，市政府也將鼓勵員工訂餐時多使用循環容器或自備餐具，健康安全又環保。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝指出，台南市推減廢、減塑不遺餘力，2020年率全國之先推出環保外送，鼓勵外送點餐使用循環餐具，今年在「循環杯自助借還站」上又拔得頭籌，推動得如此順利，都要感謝台南市黃偉哲市長的大力支持。

「循環杯自助借還站」啟用典禮上午11時舉行，台南市長黃偉哲、環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝、市議員蔡旺詮，環保局長謝世傑、副局長陳幸芬，麥當勞營運部資深協理陳孟秀，好盒器創辦人宋宜臻、李翊禾，大學里里長許俊雄等都親自出席盛會。

民眾於「循環杯自助借還站」借杯後，還杯的地點不限於麥當勞大學店、西門二店及東門店的機台，台南市22家加入「環保外送平台」服務的餐飲店家及全市7處自助歸還機台（相關資訊可上好盒器網站https://goodtogo.tw/# 查詢）都可還杯，就好像T-Bike一樣「甲地借車乙地還」般的方便。

環保局盼民眾以行動支持減廢減塑愛地球，使用「循環杯自助借還站」外，訂餐外送優先選擇加入「環保外送平台」的店家。該平台為環保署、環保局於2020年與foodpanda外送平台、人嶼物公司（好盒器） 共同推行的循環使用、共享經濟模式，店家分佈在中西區、東區及北區。

中秋連假將屆，環保局提醒市民朋友，目前仍是防疫時期，請不要過度群聚，減少燃放鞭炮與煙火，晚上10時過後至隔日早上7時禁止燃放鞭炮、煙火，違規者將取締，盼市民朋友一起營造大台南優質的生活環境。

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