十大優良防火管理人出爐　台南官田老人養護中心陳育娟主任出線

▲台南市消防災第二大隊大隊長丁春能，代表消防局頒贈獎牌予官田老人養護中心，期許持續提升老人養護中心場所防火管理能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

十大優良防火管理人出爐，台南官田老人養護中心陳育娟主任，擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，獲選消防署評選110年度優良防火管理人，並於14日接受頒獎表揚。

台南市消防局指出，近年台灣陸續發生養護中心、醫院等場所火警傷亡憾事，第一時間場所本身的自救應變非常重要，場所推行防火管理制度，即為災害發生時的第一道防線，所謂「防火管理制度」，簡單的講即是公共場所業主應指定專人（即防火管理人），接受適當的講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全之消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障該公共場所之安全。

而台南官田老人養護中心，主要收容年滿65歲以上，設籍於台南市，孤苦無依及身心障礙之中低、低收入戶老人，陳育娟主任擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，獲選消防署評選110年度優良防火管理人。

官田老人養護中心陳育娟主任為FIG(Fire Image Game)桌上模擬演練種子教師，積極參與各項防災演練、舉辦臺南市社會福利機構防災演練示範觀摩以及無腳本推演，廣邀各界社會福利機構及私人企業觀摩，並於2020年與鄰近之區公所、社區據點等簽訂相互支援合作協議，有效執行緊急應變措施及資源運用調度；此外，陳主任運用機構資源深入社區做住家防火安全宣導並加強老人福利機構專業知能教育訓練，走入原有台南縣10家老福機構，邀請外籍翻譯，依機構特性及設備進行宣導及演練，印製外籍人員公共安全工作宣導手冊，改善並加強老人福利機構外籍工作人員防災的意識，以落實預防火災、地震及其他災害之目的，並達到保障病人、家屬及員工生命安全與健康等種種的防災防火作為。

此外，官田老人養護中心針對避難弱勢人員逃生加強消防、防火避難設備，除了基本的消防受信總機、室內消防栓、逃生避難方向指示燈等，更設置了救助袋及室外避難坡道，在災害初期啟動自衛消防編組，能快速疏散、避難引導，減少人員傷亡；更在各項消防安全設備上印製4國語言，讓外籍照扶員能更快速明瞭的使用滅火設備，以達到初期滅火最佳效益。

陳育娟主任提報參選台南市政府消防局優良防火管理人，初評7家場所獲選為前3名，之後更在全國34名參選者中脫穎而出，入選全國前10大優良防火管理人，於9月14日由第二大隊大隊長丁春能代表消防局頒贈獎牌予官田老人養護中心，期許持續提升老人養護中心場所防火管理能力。

第二救災救救護大隊丁大隊長春能在此也呼籲各場所應秉持著「自己財產，自己保護」的防災理念，定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。



消防局局長李明峯也期許場所防火管理作得好，災害沒煩惱，消防安全設備就備而不用。除火災預防工作管理外，也要加強滅火設備如滅火器、消防栓之操作訓練，務使員工皆能熟練其操作方法，如此一來，即使火災發生也能它撲滅，達到初期滅火之效，亦是「自己財產，自己護」的精神。

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