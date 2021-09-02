憂東奧奪牌佳績曇花一現　民進黨立委籲成立國家級運動科學中心

▲「因為無名英雄，才有奪牌英雄」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣東京奧運代表團締造史上最佳成績，東奧空手道銅牌得主文姿云的教練黃昊昀2日表示，應該提高國訓中心體能教練、防護員等運科人員的薪資待遇，並讓頂尖人才可在備賽期間保有原本的工作；民進黨立委莊競程也建議，應仿效美國、日本設立國家級運動科學中心，有系統地協助選手持續進步，不要讓奪牌成為曇花一現。

民進黨立委莊競程、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳、黃秀芳、台灣基進立委陳柏惟今天舉行「因為無名英雄，才有奪牌英雄！」記者會，會中邀請國家隊的教練、運動心理師等幕後英雄，分享基層教練面臨到的困境。

莊競程表示，台灣在運動科學方面落後他國，國訓中心一名運科人員必須同時負責照顧許多選手，賽事結束後編制又會解散，無法變成一個常態，因此，應仿效美國、澳洲、日本、韓國設立國家級的運動科學中心，有系統地運用運動科學協助手持續進步、降低傷害風險，以維持好的成績，不要讓奪牌成為曇花一現，而是有機會培育出下一代的金牌選手。

黃昊昀表示，這次政府投入大量資源在東奧黃金計畫，最大不同在於，針對個別選手提出的需求處理速度變快，但他認為在選手的體能訓練、營養、防護、心理方面，可以做得更多，例如在國訓中心約聘從業人員，碩士畢業月薪僅3萬8千多元，遠不及在外面擔任體能教練的薪資。

黃昊昀表示，應該提高體能教練、防護員等運科人員的薪資待遇，才能讓更多優秀人才投入國訓中心，此外，因為亞運、奧運黃金計畫的任務性質都不是長期，大部分的教練仍會選擇留在原單位，如何讓頂尖教練可以保有原本的工作，又能協助國訓中心，是很重要的議題。

五人制足球教練李名宥指出，政府不應以有沒有奪牌機會作為給予資源的標準，就算未列入奧運的冷門體育項目，也要給予公平的關注，以五人制足球項目為例，若該年度體育署未規劃目標盃賽，國家隊就沒有資源進行集訓，建議培訓計畫應仿效他國經驗，從長遠、基礎做起。

運動心理咨詢師陳泰廷表示，運動心理咨詢師可在選手賽前、賽後給予心理諮詢，增加選手的自信，並協調選手和教練的衝突，例如當選手輸掉比賽後，教練可能安慰他「沒關係」、「技術要自己去克服」，反而會讓選手更受傷，但運動心理咨詢師的重要性卻長期被忽略，實際上除了頂尖選手外，應該從選手小時候就開始進行心理健康管理，不要讓心理問題變成心理疾病。