民進黨8立委提振興券「直接領5千」　使用期限延長至農曆年後

▲民進黨派系「正國會」立委發表聯合聲明，要求振興券民眾直接領。（圖／陳亭妃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

行政院規劃推出「振興五倍券」，民進黨立委陳亭妃等人12日表示，他們的主張近來遭到國民黨人士刻意解讀「不支持振興券」，但他們始終如一的立場，就是紓困期發「現金」可以救急，振興期發「振興券」可以讓市場經濟活絡，建議讓民眾直接領《振興券》，全民共同振興經濟。

民進黨派系「正國會」立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應12日上午發表聯合聲明，表示近來遭到國民黨人士刻意錯誤解讀「不支持振興券」、反對行政院政策，令他們感到遺憾，因此必須提出聲明。

聲明表示，台灣疫情不斷往穩定控制的方向前進，目前也正準備要進入經濟振興階段，他們幾位委員始終如一的立場，就是紓困期發「現金」可以救急，振興期發「振興券」可以讓市場經濟活絡，不同的時間點有不同的政策推動，但目標一致就是要讓人民與台灣更好。

聲明指出，然而在這一段時間，他們也接到許多來自基層的聲音，今年因為本土疫情的影響，民眾受衝擊的層面比去年更廣，此時要民眾拿出1千元現金換取5倍券，民眾感受不佳，立委本於民意代表職責，希望將行政院與民意拉得更近、更接地氣。

聲明建議，振興券要升級，並且希望行政院體恤疫情衝擊層面廣，讓民眾直接領《振興券》，全民共同振興經濟。

聲明認為，在此目標下，國人能以最便捷的方式，直接領取5000元紙本或數位振興券進行消費，進而刺激市場、帶動經濟動能，政府也應以各種政策工具結合民間資源，增加國人額外消費的意願，邀請全民一起加入振興經濟的行列。

此外，聲明內容也就領券方式、面額大小、使用用途、使用期限、優惠形式、加乘效果等面向，提出六項建議：

一、領券最便捷

數位、紙本並行，避免因數位落差導致相對剝奪感，並且簡化民眾領「5倍券」的程序。

二、面額最好用

振興券面額應「有大有小」，以適用於不同樣態之振興，使民眾至夜市攤商、小店家消費如同現金方便使用。

三、用途最廣泛

除繳稅、繳罰單、保費等無關消費行為之用途應排除外，振興券應廣泛適用全國實體店家，並維持去年可繳學雜費、補習費之原則。排除不受疫情影響之民生消費型電商；而藝文相關之售票系統、電影院售票系統、旅遊旅宿相關平台等應可適用。

四、期限最適宜

振興券發放後，需有一定使用期限，以刺激消費、帶動經濟，同時不能造成民眾使用之時間壓力。去年三倍券於7月15日開始發行，使用期限至12月31日，可使用期間為5.5個月。今年度振興券若於9月1日至15日間發行，使用期限應拉長至明年農曆年後，由於2022年農曆春節為2月1日，最適宜的使用期限應訂於2月底，讓振興券使用期間達5.5至6個月。

五、優惠最多元

去年領取紙本三倍券人數超過2千1百萬人，數位綁定僅180多萬人，很多人因為不會使用，而沒有選擇數位綁定。今年應推廣更多元的使用方式，帶動數位轉型，應以支付平台，引導「電子折價券」讓民眾獲得多重優惠，並鼓勵小攤商使用。實體部分，可結合各地方政府、店家組織平台，在消費端提供更多消費誘因。

六、加乘最大值

今年應延續、擴大去年各部會振興措施（藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助）。除了振興券外，應跨部會協調各種方案的搭配優惠，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入振興行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以針對不同產業的振興措施，與5000元振興券加乘，達到最好的振興效果。

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