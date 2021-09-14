張亞中遭送考紀會　邱毅批國民黨：內鬥內行，外鬥外行

▲朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會。對此，前立委邱毅14日表示，國民黨既得利益者面對張亞中的崛起，是採取什麼態度呢？果真「內鬥內行，外鬥外行」，迅速將張亞中提交考紀會處理，並停止往後黨主席參選人的政見會，理由是張亞中攻擊黨內同志。

邱毅在臉書表示，黨內同志為何人？說白了，就是朱立倫，到底張亞中攻擊什麼？充其量就是在辯論會質疑朱立倫是否為「美國線民」，引用的資料還是美國《維基解密》朱立倫與楊甦棣的對話？「這叫那門子攻擊？這叫破壞黨內團結？真是荒天下之大唐，搞內鬥搞到如此拙劣，著實令人嘆為觀止！」

邱毅指出，怪不得黨內文傳會副主委鄭照新請辭，或許在內部已知國民黨將對張亞中動手了，這幾天，若仔細觀察黨內對張亞中的圍剿，硬把一件「將本票樣張説成支票」的囗誤，炒作成說謊詐騙的大事，「說白了就是為朱立倫護航，打擊張亞中的信譽」，小小的國民黨主席選舉，硬要搞得這麼難看？難道張亞中提出「清除李登輝遺毒」與成立「伸張正義部」，把這些人都嚇壞了，所以才干冒天下大不諱，也要行此拙劣的反撲。

邱毅提到，有趣的是，黨內既得利益的反撲很得到綠營台獨的肯定，不僅綠媒跟進捧場，台獨1450網軍瘋狂洗版，「蔡英文直接指揮的陸委會，宣布張亞中提出的《和平備忘錄》違法，一頂大大的賣台紅帽子扣了下來」。

邱毅認為，若任憑這些人再胡搞瞎搞下去，張亞中恐怕要被取消參選資格，繼而剝奪話語權，然後送去監獄囚禁起來，真是執政民進黨與在野國民黨一家親，表現的如此合作無間水乳交融，倒真令大眾開了眼界，今後還有臉再自我吹噓「自由民主」嗎？