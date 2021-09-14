不斷人身攻擊遭送考紀會　朱立倫傻眼：請黨中央不要移送張亞中

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者董美琪／綜合報導

國民黨主席候選人張亞中因近日多次攻擊另一候選人朱立倫，13日遭監委員會決議移請中央考核紀律委員會查明。前國民黨主席朱立倫辦公室晚間表示，對此提案一無所知，感到很錯愕，強調希望不要移送張亞中。另外，國民黨主席江啟臣則指出，主席選舉應該是團結的契機，不是分化。

國民黨13日表示，黨主席候選人張亞中近日多次攻擊前主席朱立倫，言論已涉違反競選公約，中央選舉監察委員會開會決議，移請中央考紀會查明。

針對今天國民黨選監小組會議結果，朱立倫深夜發三點聲明：



1、今日臨時召開之選監委員會係由國民黨中央組發會提出「本票樣張案」及「端正選風人身攻擊案」，由中央工作會報決議召開，朱立倫辦公室對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕。

2、朱立倫剛才已經去電拜託中常會代理主席蔣根煌，希望黨內選舉以和為貴，有關對自己的「人身攻擊案」朱立倫概括承受！希望考紀會不要裁罰張亞中同志，敬請江啟臣主席及黨中央收回成命，不要將張亞中同志移送考紀會。

3、我們深信全黨黨員會透過黨主席投票，做出最明智的決定，但在深化民主的過程中難免會有陣痛！我們都必須以包容視之！希望此次黨主席選舉順利圓滿完成。

▲（左起）江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）



江啟臣晚間也在臉書發文指出：

今天下午選監委員決議將張亞中校長送考紀會，本人深感詫異。

張亞中校長的言行，可受社會與黨員公評，在主席選前2個星期選監委員會的決議，無助於解決黨內紛擾，甚至可能引發黨職選舉爭議。

此次選監委員由 #四位候選人推派，代表本人的選監委員 陳明義先生，今天下午未參與選監會議。

本人在登記參選前也已經正式請假，維持黨務中立，事後得知選監委員決議，深覺不安，望選監委員慎思，重新考量，衡量情勢，以黨內團結為重！

主席選舉應該團結我們的契機，不是分化我們的理由。