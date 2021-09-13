「本票樣張沒效力所以張亞中不當一回事」　邱毅：我也沒還黃昭順

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席改選在即，然而候選人張亞中與前黨主席洪秀柱卻因3張總值500萬美元本票（約1.4億新台幣）互槓。對此，前國民黨立委邱毅表示，為了一場國民黨主席的選舉，自己的兩位朋友竟都有了火氣，「為了一點小事出現交鋒，我覺得挺不值的。」

邱毅13日在臉書發文指出，張亞中一個鮮少處理財務的學者，把本票樣張誤講成支票，真不是什麼太嚴重的事，何況那天張亞中為了向中常委表達他有募款能力，才會舊事重提，並展示保留在身上的本票樣張，並不是蓄意想詐騙什麼。

邱毅表示，2016年洪秀柱擔任國民黨主席，面臨黨工薪資發不出來的財務危機，張亞中自告奮勇願自費去馬來西亞向當地僑領募款，為取信於大馬僑領，行管會給了本票樣張，洪秀柱不可能不知情，不管結果如何，張亞中也是為了解決財務危機的善意之舉。

邱毅指出，張亞中事後取消募款任務後，未及時將本票樣張歸還黨中央行管會，確是他的疏忽，但本票樣張並無實質功能，或許是張亞中沒將其當一回事的原因。

邱毅表示，2010年高雄市長選舉時，自己受國民黨候選人黃昭順之託，在報紙上刊登廣告，懸賞一千萬收集陳菊在颱風當天行程的訊息，「當時黃昭順也交給我一張一千萬的本票樣張，方便開記者會做為道具，事後我沒把本票樣張還給黃昭順，主要也是因本票樣張無實質功能。」

邱毅指出，這不該成為爭議的事件發生在選舉的敏感時刻，又因為張亞中成為大黑馬，民進黨忌憚他發展成心腹大患，自然透過網軍見縫插針，製造洪、張之間的矛盾，「智慧如洪張者應可透晰背後操作，實在沒有必要將這事件擴大裂痕，造成親痛仇快的遺憾。」