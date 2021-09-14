竹竹苗合併升格　鄭運鵬倡修憲：沒共識就2026就地升格

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格，而新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌則聯手提出竹竹苗合併升格，引發熱議。桃園市民進黨立委鄭運鵬14日表示，建議透過修憲簡化政府層級，讓全國縣市全面升格，有共識者2022年就實施升格選舉，無共識者比照新北、桃園模式，待2026年就地升格。

鄭運鵬表示，大新竹的合併升格，對新竹的治理和發展一定有利，對多數縣市民絕對有利，對少數政客會不利，這種事情，一定就會進入「候選人考量」和「政黨考量」，這都是那些少數人為了自己的選舉，在找理由阻止地方升格的進步，但他相信多數縣市民都看得懂，只是政黨成見蒙蔽了自己的判斷。

鄭運鵬說，地方制度可以是修憲層次的問題，大可不必為了新竹量身訂作，或因竹廢食，反正這個會期是修憲委員會大展身手的時刻，總統蔡英文和民進黨應該跳脫他從第六屆堅持到現在的《地方制度法》修正草案，大膽從憲政層次來討論國土和規劃問題。

鄭運鵬表示，其實，對中國國民黨來說，現在剛好是這麼重要的黨主席選舉，明年的地方選舉，又是這一任主席的重頭戲，有為的候選人們應該拿地方制度的議題來作為選舉主軸，好好辯論一番。可惜的是，這些候選人們腦袋裡面只有中國，只有回到九二共識，國內政治除了喊口號提數字2022要贏幾席，根本沒有國政藍圖。

鄭運鵬並重申3大主張：第一，簡化政府層級，全國縣市全面升格，廢除人口條件，要不要合併升格由各地自行討論，無共識者，就依循新北、桃園模式，2026就地升格；第二，有共識者，2022年實施升格選舉，得延任的鄉鎮市長比照過去案例，得以區長延聘一屆；第三，無共識者，2026年實施，鄉鎮市長不再延任禮遇。