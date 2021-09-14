建議售價50「一刷變56元」！店員跳針3次他氣炸　網驚：有這種事？

▲建議售價貼50元結帳卻56元。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

商品通常會標示建議售價，有時幸運碰到店家折扣，價格會比建議售價還便宜，但竟然也會遇到實際價格更貴的情形？一名男子昨天去超商買電池，包裝上寫著50元，到櫃台結帳卻變成56元，而店員的回應讓他啞口無言，這件事也在臉書吸引超過千人辯論。

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▲第一次遇到實際價格比建議售價貴。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，電池包裝背面確實貼著一張貼紙，標示建議售價50元，但店員條碼一刷卻變成56元，他一頭霧水地問「不是50元嗎？」對方淡定回應「建議售價」，也就是說50元只是廠商建議的價格，實際多少錢還是得看店家怎麼訂。

原PO第一次遇到這狀況，直接問店員「所以你們要賣比較貴就對了？」但無論怎麼問，對方始終只回答「因為那是建議售價」，他只好付錢作罷，但事後還是覺得不合理，PO文寫下「廠商的建議售價不是為了統一市場售價的？所以一句那是建議售價就可以亂抬高價格賣？」

▲其實是電池漲價標籤忘記換。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友紛紛留言，「蛤我以為超商都是賣建議售價欸，還有超過建議售價這種事哦」、「永備/勁量電池於今年5月起開始進行全通路價格調漲，07/28起超商開始調漲價格。這些價格比較低的，是因為電池是老舊庫存，並沒有更新」、「其實這是典型的庫存貨調漲標籤未換，經常在五金等零售店會看到，大創也遇過一次，上面寫39元，結帳變49元」、「上個月711全面統一有改價格，可能店員忘記更改了～7-11店員路過。」