快訊／張亞中屢攻擊朱立倫「違反競選公約」　移送考紀會

▲國民黨4位黨主席參選人：卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席候選人張亞中在電視辯論會後網路聲量急速竄起，挾深藍支持者威脅前主席朱立倫的領先優勢。不過，針對張亞中近日多次攻擊朱立倫，涉嫌違110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，今遭移請中央考核紀律委員會查明。

針對近日各縣市黨部陸續接獲基層黨員反映，有關黨主席候選同志有攻訐其他候選同志之行為，涉嫌違反國民黨110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」等事項，國民黨中央選舉監察委員會今（13）日下午開會決議，暫停明（14）日北北基宜場政見會，俟調查清楚後，再行恢復辦理。

國民黨110年黨主席選舉中央選舉監察委員會今日下午召開第五次會議，討論黨主席選舉過程中，候選同志攻訐其他候選同志之爭議行為。

會中決議，依據110年主席選舉候選人競選公約第二條規定，選舉期間絕不攻訐其他參選同志。候選人張亞中同志近日多次攻擊朱立倫同志之言論，涉嫌違反本黨110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」。

會中亦決議，張亞中同志上述言論，移請中央考核紀律委員會查明，未查明前，暫緩辦理分區政見說明會。