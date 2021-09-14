308萬人苦等莫德納第2劑　第2類官員驚人高施打率曝

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

308萬人苦等第二劑莫德納！根據疾管署最新統計，有343萬4219人接種第一劑莫德納疫苗，其中僅34萬5690人打了第二劑。對此，台灣民眾黨表示，第二類官員第二劑莫德納施打率高達65％，看在人民眼中，情何以堪；整天只會高喊「不要挑疫苗」、「輪到你就去打」、「我就爛」的消極心態，是蔡政府現在的最佳寫照，有這樣的政府，人民無法安心。

「300萬人淪為疫苗孤兒，第二劑莫德納到底在哪？」民眾黨13日在臉書說，約343萬人接種第一劑莫德納，其餘300多萬人只能一等再等，別說第二劑，還有些人連第一劑都打不到；據疫苗預約平台顯示，單選莫德納的民眾仍有65萬人，只能苦等政府關愛的眼神。

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民眾黨指出，相較於一般民眾只能枯等政府不作為，第二類的官員卻是想打就打，對比65歲以上長者第二劑施打率不到1%，第二類官員第二劑施打率高達65％，看在人民眼中，情何以堪。

▼根據疾管署最新統計，有343萬4219人接種第一劑莫德納疫苗，其中僅34萬5690人打了第二劑。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨表示，日本統計發現，65歲以上確診病例中，完全沒打疫苗的致死率為4.31%，但完整接種兩劑疫苗後降到0.89%，顯見接種疫苗能有效防止染疫致死；目前台灣第一劑接種莫德納的民眾，75歲以上長者有50.3萬人，64至74歲則有148.2萬人，但完整接種兩劑的卻僅有4790人、10773人，比例都不到1%。

民眾黨說，相對於上百萬長者等不到莫德納第二劑，第二類「中央及地方政府防疫人員」中，第一劑施打莫德納的5萬7658人中，已有3萬7729人施打莫德納第二劑，比例高達65.4%，「二類官員早已打好打滿，也難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急。」

民眾黨指出，目前自購的莫德納疫苗僅約有150萬劑到貨，和當初執政黨喊的505萬劑相比，到貨率不到3成；同樣受到疫情困擾的韓國，日前為了「催貨」直接派代表團到美國莫德納總部協調，也順利在短短兩周就收到815.2萬劑疫苗，可望在中秋節前就讓7成人口接種第一劑、10月底完成7成人口接種兩劑的目標，甚至有餘裕考慮對外援助疫苗事宜。

▼民眾黨表示，第二類官員第二劑莫德納施打率高達65％。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨認為，我國目前施打的莫德納疫苗，其中有250萬劑是靠美國捐贈，自購到貨僅約150萬劑，相較於韓國政府積極「催貨」，我國政府卻像個局外人，整天只會高喊「不要挑疫苗」、「輪到你就去打」、「我就爛」的消極心態，是蔡政府現在的最佳寫照，有這樣的政府，人民無法安心。

民眾黨說，台灣疫苗接種最大的問題就是完全沒有計畫也沒有科學根據，背後根本原因就是政府毫無規劃，疫苗購買、施打配套不足，淪為「剩什麼打什麼」。

民眾黨表示，「輪到你就去打」是建立在民眾都可以打到自己喜愛的疫苗之上，而非疫苗採購不足強迫人民施打非其所鍾愛之疫苗，這不是一個負責任的政府該有的態度，別再讓國人淪為疫苗孤兒，只能羨慕韓國有莫德納可打。