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高端疫苗擠進WHO「候選疫苗」贊助名單　在哥倫比亞進行臨床試驗

▲▼總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高端疫苗擠進WHO候選名單，將在哥倫比亞進行臨床試驗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的高端疫苗獲得世界衛生組織 （WHO）的贊助，擠進候選疫苗名單，將在哥比亞進行臨床試驗，哥倫比亞食品藥物研究所 （Invima）也已經同意授權進行實驗程序，並且強調參加這項試驗，有助於收集各種疫苗的安全性與功效性。

根據哥倫比亞媒體Lafm報導，哥倫比亞從全球20幾個國家當中被選中，並且成為參與臨床試驗的6個國家之一。

Invima指出，這項大規模試驗，有助於對正在開發的新冠肺炎候選疫苗，它們的安全性與有效性，進行快速、有效、可靠的評估。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,哥倫比亞。（圖／路透）

▲臨床試驗將鎖定哥倫比亞的疫情好發地區進行。（圖／路透）

報導指出，哥倫比亞將參與兩款疫苗的試驗，包括高端疫苗生物製劑公司研發的 MVC-COV190115疫苗，以及美國伊諾維奧製藥 （Inovio Pharmaceuticals）研發的 INO-4800，這項試驗將招募居住在新冠疫情好發地區，並且有高暴露風險的16歲以上志願者。

Invima 指出，這項臨床試驗的機構初步授權給Colsanitas S.A. 診所來進行，這間診所總部位於波哥大市。

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