紐西蘭「堅持清零」抗Delta　學者警告：恐最慢擺脫疫情

▲紐西蘭實施封鎖，奧克蘭（Auckland）醫護人員正在實施篩檢。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

澳洲雪梨科技大學（UTS）學者貝爾曼（David Beirman）表示，紐西蘭頑固遵守「新冠清零」政策，可能陷入「被甩在後面」的風險，在各國開放邊境許久後，仍與全世界隔絕，卻還無法擺脫疫情。

《每日郵報》報導，貝爾曼（David Beirman）是旅遊與風險管理資深講師，他警告，試圖將傳染力極高的Delta病毒降至0例，簡直是一種「妄想」，並且強調，雖然完整接種疫苗不是「滴水不漏的免疫保證」，但已經能夠降低疾病嚴重程度。

貝爾曼認為，各國最好試圖學會與病毒共存，而非繼續實施對經濟、心理都極具毀滅性的封鎖，「冒著過正常生活的風險，總比死於封鎖帶來的多重疾病還要好」。

紐西蘭13日宣布延長封鎖，與澳洲之間的旅遊泡泡也尚未恢復，但該國僅約1/3人口完全接種；值得注意的是，雖然紐西蘭14日新增15起病例，但境內絕大多數地區都沒有通報新增確診。總理阿爾登（Jacinda Ardern）則堅稱，嚴厲的「清零政策」有效協助控制疫情，但「我們還沒完成全部工作」。

《每日郵報》指出，隨著疫苗接種率上升，大多數國家已經放棄新冠「清零」政策，轉而關注疫苗施打進度，其中也包括澳洲。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）預計，全國80％人口完整接種後，就將開放海外旅遊，他也透露，最快可能11月就會實施。

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