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塔利班掌權後　首架國際商業航班飛抵喀布爾機場

▲▼英國最後一班軍機28日離開阿富汗喀布爾機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗喀布爾機場在13日終於有商業航班飛抵當地，圖為喀布爾機場示意圖。（圖／路透）

中央社喀布爾13日綜合外電報導

一架國際商業航班今天在阿富汗首都喀布爾的機場降落，這是上月中塔利班重新接管阿國以來，首次有外國商業航班飛抵當地。

一名搭乘伊斯蘭馬巴德（Islamabad）起飛、巴基斯坦國際航空公司（PIA）執飛航班的法新社記者表示：「機上乘客很少，大約只有10人…機組員可能比乘客更多。」

班機降落時，一輛漆有「歡迎來到阿富汗」的巴士在現場等待將下機的乘客運送到航廈，但最後他們還是步行前往。

身穿藍色傳統套裝（shalwar kameez）與橘色背心的一名機場工作人員表示：「這是一個重要時刻，我們都很興奮。這也是充滿希望的一天，也許其他航空公司會看到這一幕，並決定重返喀布爾。」

PIA發言人上週末表示，該公司期盼商業定期航班恢復營運，但現在還無法判斷往來巴基斯坦與阿富汗首都的航班頻率。

這架班機現已啟程飛回伊斯蘭馬巴德。喀布爾機場工作人員說，機上載著約70名旅客，其中大部分是世界銀行（World Bank）等國際組織人員的阿富汗籍親屬。

卡達航空（Qatar Airways）上週負責營運數架從喀布爾起飛的包機航班，主要載運外國人和先前來不及離開的阿富汗人。一間阿富汗航空公司則於9月3日恢復國內線航班。

先前美國等外國軍隊趕在8月30日前撤出逾12萬人，喀布爾機場也在混亂的撤離行動中遭到嚴重破壞。此後塔利班在卡達和其他國家的技術援助下，持續努力讓機場恢復運作。

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