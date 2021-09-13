南投補助老人裝假牙3千萬將用罄　剩3鄉鎮有經費縣府籲快申請

▲南投縣老人裝置假牙補助，僅剩竹山、中寮、仁愛3鄉鎮尚可申請（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年補助老人裝置假牙經費達3000萬元，超過千名長者受惠；縣府社會及勞動處指出，因一般戶申辦民眾非常踴躍，大多數鄉鎮經費皆已用罄，目前僅剩竹山、中寮、仁愛3鄉鎮尚有經費可供申請，呼籲設籍在3個鄉鎮、有需要裝設假牙的長輩們，可以儘速申辦此補助。

縣府社會及勞動處林志忠處長表示，縣長林明溱在縣府財政困窘情況下勉力寬籌經費，自106年全面補助（一般戶）年滿65歲或年滿55歲以上原住民老人免費裝置假牙，每人終身合計補助4萬元，讓更多長輩可以得到補助裝置假牙。

社勞處指出，今年縣府假牙補助（一般戶）經費共3000萬元，已有共1014位長者申請經費2874萬元；13鄉鎮市中，目前僅竹山鎮、中寮鄉、仁愛鄉仍持續受理申請中，請民眾廣為週知申辦補助，一般戶設籍本縣滿1年之65歲以上或年滿55歲以上原住民，請依下列申請流程辦理申請：

一、長者攜帶110年申請書至牙醫醫療院所就診，取得當年度3個月內有效之診斷證明書並拍缺牙照片後，送戶籍當地衛生所提出申請。

二、經縣府核定通過者可至牙醫醫療院所進行裝置，1年內裝置完畢，6個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片、領據等文件送縣府請領補助款。

三、補助款發放方式：一般戶統一開立支票，由申請人或家屬至當地衛生所領取。



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