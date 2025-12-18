333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

▲虎女獅子會響應虎尾非營利幼兒園心願樹活動，為家扶兒童帶來333份耶誕禮物，讓家扶孩童在愛裡成長。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

聖誕禮物堆疊在雲林家扶中心會場，雲林家扶主委陳燦勳感謝20位「聖誕公公」現身，將虎尾非營利幼兒園「心願樹」活動募集而來的333份耶誕禮物，逐一送到家扶兒童手中，其中140份由虎女獅子會會長楊明婉與國際獅子會300E-1區總監黃裕洲率領獅兄獅姊親自籌備完成，現場笑聲與祝福聲交織。

陳燦勳表示，虎尾非營利幼兒園舉辦的「心願綻放、愛心飛翔」活動，今年邁入第20年，已成為地方溫暖而穩定的公益風景。虎女獅子會得知樹上仍有心願卡尚未被認領，立刻號召獅姊們「全包」剩餘心願，短時間內完成140份禮物的採買與包裝。

虎女獅子會會長楊明婉笑稱，自己和獅姊們彷彿成了「聖誕奶奶」，從挑選禮物、反覆確認尺寸與實用性，到親手包裝，每一個細節都希望孩子們拆開時能感受到被重視的心意。她說，聖誕節不只是收禮物的日子，更是一個讓孩子知道自己被祝福、被惦記的時刻。

楊明婉亦指出，心願卡上的禮物多半簡單卻真切，有人想要一本書、一雙鞋、一件衣服，或是一盒彩色筆。她印象最深的是一名小四學生寫下，希望能有一張自己的書桌，因為不必再趴在過高的餐桌寫作業。這些心願不昂貴，卻承載著孩子對生活改善的想像，也提醒大人們，微小的支持就能改變孩子的日常。

國際獅子會300E-1區2025至26年總監黃裕洲率內閣團隊到場，黃裕洲笑著說，就是希望家扶孩子們能過一個真正快樂、夢想成真的聖誕節。他認為，這場為家扶兒童圓夢的活動，正是理念最具體的實踐。第三分區主席李美惠也肯定虎尾非營利幼兒園與雲林家扶攜手，讓獅兄獅姊透過實際行動，把歡樂與關懷送到孩子生命中。

雲林家扶主任廖志文表示，這333份禮物不只是節慶物資，更是孩子成長歷程中的重要記憶。透過心願樹活動，孩子們學會在被愛中成長，也在心中埋下一顆回饋社會的種子。他感謝黃裕洲總監、李美惠主席、虎女獅子會、張雯禎及所有長期投入的善心人士，讓「齊心同行、至善無界」不只是一句口號，而是在聖誕鈴聲中真實發生的溫暖行動。