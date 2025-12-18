囂張詐團假冒刑事局長周幼偉代言　刑事局傍晚嚴正駁斥

▲囂張詐團偽冒刑事局長周幼偉圖像幫投資詐騙平台背書 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局18日傍晚發布緊急聲明，嚴正譴責詐團竟敢在太歲頭上動土，公然冒用全台最高犯罪偵查機關，刑事局長周幼偉名義，假借「局長認證」、「刑事局背書」等話術誘騙民眾投資。刑事局強調，局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司或理財平臺，也未曾透過任何社群媒體，或通訊軟體進行投資宣傳，呼籲民眾切勿受騙。

警方指出，詐騙集團近期透過社群媒體廣告及通訊軟體，假冒刑事局長名義，宣稱某投資平臺「經局長認證」，吸引民眾加入投資群組。刑事局接獲多起檢舉後展開了解，發現詐團手法日益誇張，甚至偽造AI換臉照片及不實文件，企圖取信被害人。

其中，陳姓工程師今年10月間在網路上加入不明LINE投資群組，群組內成員頻繁張貼投資獲利文字與照片，營造穩定賺錢假象。陳男隨後依指示下載名為「東南慧通」投資APP並操作。

後來詐團顧問誆稱陳男抽中「上市增資」股票，要求匯款新台幣300萬元。陳男質疑該公司是否合法時，詐團謊稱與刑事局長私交甚篤，並稱已請高雄地區刑事人員查證屬實，還傳送偽冒與局長在辦公室會面的AI換臉照片，甚至捏造已向金管會繳納30億元保證金的假文件，詐團公然以偽冒刑事局、金管會名義藉此誆騙投資者。

所幸陳姓工程師進一步向警方查證，才驚覺是一連串假冒警政高層的詐騙話術，及時止損。警方也指出，近期165反詐騙諮詢專線已接獲多起民眾檢舉，詐騙集團以「東南慧通」名義，在臉書、IG等社群投放廣告，打出「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平臺」等話術，誘導民眾加入LINE群組，初期讓被害人小額出金取信後，便以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由要求持續匯款，最終導致人財兩失。

刑事局統計，目前以「東南慧通」股票假投資行騙案件共4件，最高單筆財損達新臺幣45萬元。刑事局強調，凡冒用本局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦，均屬詐騙行為，將全力追查絕不寬貸。

警方也再次呼籲，政府機關及執法人員不可能介入、推薦任何民間投資活動，民眾如遇標榜保證獲利、名人或官員背書的投資訊息，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產